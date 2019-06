Karlie Kloss, sposa country in Wyoming

Karlie Kloss e Joshua Kushner sono una della coppie più famose d’America. Al Brush Creek Ranch di Saratoga, in Wyoming, la super modella e l’imprenditore hanno celebrato lo scorso weekend il loro secondo matrimonio. “Secondo” perché i due sono già convolati a nozze il 18 ottobre 2018 a New York. Allora Karlie era dolce, romantica e pizzata in una creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior.

A questo giro però è stato scelto un tema nuziale completamente diverso, con country come parola d’ordine. Per i neo-sposi Karlie Kloss e Joshua Kushner una tre giorni in campagna all’insegna di rodei, cavalcate, balli di gruppo, cappelloni e stivali. Perfettamente in mood la sposa, con un abito in sangallo con balze di Jonathan Simkhai. Un vestito stretto sul ventre che in una foto di profilo sembrava quasi sottolineare un pancino sospetto. Alle domande-fiume dei follower su una presunta gravidanza, la Kloss ha risposto: “Non sono incinta, amo solo le patatine”.

Tantissimi i vip invitati alla festa, da Katy Perry con Orlando Bloom, a Mila Kunis e Ashton Kutcher fino alla principessa Beatrice di York, grandissima amica di Karlie Kloss. Grandi assenti, vocifera il gossip, le famiglie degli sposi, soprattutto quella di lui. Joshua Kushner è figlio di un magnate immobiliare e fratello di Jared Kushner, marito di Ivanka Trump. Tra i due non corre buon sangue, con Joshua democratico e Jarod, ovviamente, repubblicano convinto. Pare che Jared e Ivanka abbiano fatto una capatina in location giovedì sera, prima dell’inizio dei festeggiamenti ma che non abbiano ritenuto appropriato presenziare al matrimonio, attorniati da tantissime star che si sono apertamente schierate contro Trump. Via i parenti serpenti e largo agli amici famosi.

