Bella Hadid è la nuova testimonial Swarovski

Tra eventi, impegni lavorativi e vita privata, Bella Hadid in questo periodo è sulla bocca di tutti. Lunedì 2 maggio ha partecipato al Met Gala e poi ha fatto discutere per l’outfit bollente sfoggiato all’after party (GUARDA QUI). Pochi giorni dopo l’evento più glam dell’anno, sono uscite le immagini della nuova campagna pubblicitaria di Swarovski: la protagonista è proprio Bella.

Le sei facce di Bella

Poliedrica come il cristallo per cui presta il volto, Bella Hadid è una trasformista. Sa essere sexy, elegante e pop. E’ proprio quest’ultimo aggettivo che meglio descrive gli scatti dell’adv. Curati dal Direttore Creativo Giovanna Engelbert e fotografati da Mert Alas e Marcus Piggott, i sei ritratti catturano la natura versatile dei preziosi Swarovski attraverso diverse espressioni di stile. Queste qualità fluide e contemporanee sono interpretate da una camaleontica Hadid che diventa così Sporty Bella, Sweet Bella, Cool Bella, Bohemian Bella, Glam Bella e Sunshine Bella.

Gioielli per tutti

Con le accattivanti proposte della collezione Millenia, Bella Hadid si mette in posa e mostra tutti i suoi lati. “I gioielli riguardano l’espressione e la celebrazione dell’individualità – Swarovski celebra tutte le persone e l’idea del glamour moderno, e io lo adoro”, ha dichiarato la modella. Il brand si adegua dunque ai tempi che cambiano e reinterpreta i propri canoni di eleganza, adattandoli alle generazioni di oggi. Il gioiello non è più riservato alle occasioni speciali, si con gli outfit di tutti i giorni e viene interpretato liberamente secondo le proprie inclinazioni di stile. Un mondo arcobaleno, come quello racchiuso all’interno di un cristallo, prisma dalle mille tonalità. E quale top è più sfaccettata di Bella? Se siete pronti per un bagno di colore, sbirciate le foto nella gallery.

