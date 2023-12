Vestirsi con Irina Shayk, eccola con i look low cost

Si può essere eleganti e cool senza spendere una fortuna? Pare proprio di sì, a giudicare dai look sfoggiati da Irina Shayk. La top model è stata scelta da Zara per il lancio dei nuovi capi perfetti per le feste che stanno per iniziare, e lei come al solito è divina. Abiti leggeri e dalle linee morbide, completi maschili rigorosi e sensualissimi, scollature vertiginose e gambe nude: quelli che indossa sono una serie di outfit perfetti, sexy e soprattutto low cost.

Stile perfetto e low cost

Certo Irina Shayk non è una che disdegna il lusso, basti pensare alla Birkin Hermès con cui è stata paparazzata a New York. Ma anche la moda low cost può fare al caso suo e gli scatti di cui è protagonista dimostrano che lo stile non è solo questione di soldi. La top model è elegantissima e sexy con lo smoking nero (99,95 euro) con panciotto bianco che lascia scoperti gli addominali ed enfatizza il seno. Maliziosa e sofisticata con l’abito damascato blu elettrico, sbarazzina e frizzante con l’abito a palloncino che lascia nude le gambe (69,95 euro), chic e romantica con il vestito di pizzo nero (69,95 euro).

Il make up la rende quasi irriconoscibile

Negli scatti della campagna di Zara, Irina Shayk posa con lo stesso piglio deciso di sempre, quel mix tra eleganza e sfrontatezza che è la sua caratteristica. Eppure, a prima vista, quasi non sembra lei. A renderla diversa da come siamo abituati a vederla sui set è un make-up insolito per la top model, molto delicato e neutro nelle nuance e che, solo in alcuni casi, acquista carattere con un effetto smoky sugli occhi.

Con chi passerà le feste?

Gli outfit proposti da Irina Shayk per Zara sono perfetti per le festività di fine anno che stanno per iniziare. Di certo la modella trascorrerà questo periodo con la figlia Lea De Seine, ma chi ci sarà al suo fianco? Potrebbe esserci il suo ex compagno Bradley Cooper, papà della bimba, a cui è molto legata ma che però è impegnato in una relazione con Gigi Hadid che sembra piuttosto seria. Oppure potrebbe trascorrere il periodo più magico insieme a Tom Brady, con cui pare abbia una liaison (anche se si è vociferato di crisi in corso). Quel che è certo è che sarà elegantissima, e chissà che non scelga un look low cost…

