Incidente sexy per Kaia Gerber: dall’abito effetto nude spuntano i capezzoli

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Da copiare 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sul red carpet del Met Gala Kaia Gerber ha lasciato tutti senza fiato per la sua eleganza. Nella serata più pazza del mondo della moda, dove le stravaganze abbondano (QUI lo scioccante look di Kim Kardashian), la modella si è distinta per la sua classe senza tempo. Corpo statuario, viso dolce e movenze aggraziate: la figlia di Cindy Crawford, somigliante più che mai alla famosa mamma, era una visione.

Kaia come Bianca Jagger

L’American Fashion nella sua evoluzione, era questo il dress code per l’edizione 2021 dell’evento più atteso nel calendario delle star. Kaia Gerber ha centrato l’obiettivo con grazia e charme. La top model ha indossato un abito nero, creato su misura per lei da Oscar de la Renta. Il vestito in faille con applicazione floreali sul décolleté era ispirato a un modello Halston sfoggiato da Bianca Jagger nel 1981 sullo stesso red carpet. Un rimando discreto ma chiarissimo a un look americano che ha fatto la storia del costume.

Sexy nella notte

C’è però un altro outfit proposto da Kaia Gerber nella stessa serata che ha creato scompiglio. Accompagnata dal fidanzato Jacob Elordi, la top ha preso parte all’after party di Rihanna, organizzato subito dopo il Met Gala. La 20enne ha optato per un minidress nero effetto nude-look, sempre di Oscar de la Renta. L’abitino era decisamente rivelatore e ha lasciato spazio anche a un piccolo incidente sexy. Tra le applicazioni floreali infatti non solo si intravedevano gli slip ma anche i capezzoli facevano capolino tra i pizzi. Chic sul tappeto rosso, maliziosa per la notte: scopri Kaia nella gallery.

