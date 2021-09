Gianluca Vacchi si fa tatuare dalla fidanzata, tra risate e incertezza

Un cuore rosso. Non c’è niente di più semplice e allo stesso tempo niente di più romantico. E’ questo il nuovo tatuaggio sul petto di Gianluca Vacchi. La sua pelle è già quasi interamente ricoperta da scritte e disegni ma questo, piccolissimo, ha una valenza speciale: gliel’ha inciso sul corpo la fidanzata Sharon Fonseca.

L’opera di Sharon

La bellissima modella e imprenditrice (ha una sua linea di moda, Sharon Fonseca) di certo non fa la tatuatrice di professione, questa è la prima volta che si cimenta in quest’arte, tra incertezza e risate. Un Gianluca Vacchi un po’ preoccupato le dà qualche indicazione: “Fai attenzione! Deve sembrare una linea ma sono tanti puntini”. Lei, guanti ben calzati e macchinetta in mano, si mette all’opera. “Tatuo il mio amore. Il mio cuore sarà sempre con te”, scrive Sharon Fonseca su Instagram, a lavoro finito. Lui la guarda negli occhi, lei sorride: i due sono più affiatati che mai.

Vacchi tenero papà

Va a gonfie vele la love story tra Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi. Insieme da circa tre anni, sono diventati genitori di Blu Jesuralema nell’ottobre del 2020. La piccola ha ulteriormente sedimentato il rapporto della coppia. Sono lontani i tempi in cui Gianluca era il re dei party, ora l’esuberante imprenditore pensa solo alle sue donne. Dolcissimo papà e compagno innamorato, Vacchi non perde occasione per postare immagini di Sharon e Blu.

Le giornate in giardino nella loro tenuta bolognese, le vacanze di lusso in Sardegna, i giochi con i cani, le prime nuotate della piccola: Gianluca Vacchi è un uomo nuovo. Ma la passione per i tatuaggi è ancora fortissima e ora ne ha uno in più, davvero importante, da mostrare con orgoglio.

Related Posts