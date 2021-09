Addio tinta, le star non hanno più paura dei capelli grigi

Se qualche mese fa ci avessero detto che star di Hollywood e teste coronate avrebbero partecipato ad occasioni mondane senza curarsi dei capelli grigi, non ci avremmo creduto. Invece un altro tabù è caduto, abbattuto dal vento sempre più impetuoso della body positivity. Negli ultimi tempi le donne hanno imparato non solo ad accettare, ma anche a mostrare con fierezza cellulite, smagliature, rughe, segni dell’acne… e allora perché non farlo con la chioma che si fa argentata? Un segno di emancipazione femminile, di accettazione di sé e del tempo che passa. Quindi ciao ciao tinta, e benvenuta ricrescita.

Capelli grigi, una tendenza da red carpet

Paladina da anni della chioma al naturale, Jamie Lee Curtis ha sfoggiato il suo iconico pixie-cut argentato anche sul red carpet di Venezia 78, bella e ruggente in un abito animalier Dolce&Gabbana. Qualche mese fa, al Festival di Cannes aveva fatto scalpore la scelta di Andie MacDowell, per la prima volta in pubblico con i capelli grigi. In abito Prada e chioma sale e pepe al vento ha lasciato tutti a bocca aperta. “Se lo fa George Clooney, perché io non posso?” ha detto per commentare la sua decisone. A darle man forte sulla Croisette c’era anche una collega illustre: Jodie Foster. Prima al photo call e poi sul tappeto rosso, l’attrice si è presentata con fili d’argento che le incorniciavano il volto, senza perdere un briciolo di charme.

La ricrescita? Non è più un problema

E dal red carpet ai social, il passo è breve. Sono molte le star che, all’occorrenza, si mostrano per un selfie con la chioma al naturale. Per Gwineth Paltrow coprire i capelli grigi non è certo un’ossessione: tutt’altro. Posa per una foto da condividere su Instagram senza far caso ai fili argentati e che striano la chioma bionda. Anche Jennifer Aniston si mostra senza problemi con le radici al naturale, proprio lei che in passato aveva dichiarato: “Non mentirò, non voglio i capelli grigi”.

Carolina di Monaco e Letizia di Spagna con la chioma sale e pepe

Quella dei capelli grigi lasciati liberi di crescere è una tendenza che piace anche all’alta nobiltà. Carolina di Monaco ad esempio, la tinta ormai l’ha abbandonata definitivamente. Ha iniziato lasciando che qualche filo argentato le adornasse la chioma, per poi passare a una svolta “total silver”. Neanche per Letizia di Spagna la tinta è una priorità. La Regina si è mostrata in più di un’occasione in pubblico senza ritoccare il colore, con ampie ciocche sale e pepe sulla lunga chioma bruna.

Anche Eva Longoria, sempre così glamour, ha pubblicato sui social un selfie in cui spiccano i capelli grigi.

