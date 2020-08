Kaia Gerber a 19 anni senza veli tra le polemiche

La figlia di Cindy Crawford posa in topless e pelle nera per il numero di settembre di Vogue Japan

Ha iniziato la sua carriera a 10 anni posando nella campagna Young Versace e da allora Kaia Gerber non si è più fermata, motivo per cui, a soli 19 anni è già una superstar. Del resto, se tua mamma si chiama Cindy Crawford, hai tutte le carte in regola per sfondare nel mondo del fashion.

Acclamata dai brand più esclusivi, ha sfilato, tra gli altri, per Chanel, Fendi e Prada. Viso angelico e lineamenti delicati, Kaia Gerber piace per la sua bellezza pulita e fresca. In un servizio uscito pochi giorni fa però Kaia sfodera una sensualità a cui non siamo abituati. “Grazie a tutti coloro che hanno reso il mio ultimo lavoro prima della quarantena il migliore che potessi sperare”, scrive la top su Instagram.

Nello shooting realizzato dal duo di fotografi Luigi and Iango per il numero di settembre di Vogue Japan, la Gerber posa con le provocanti creazioni di Anthony Vaccarello per Saint Laurent. Sotto lo styling di Anna Dello Russo, Kaia Gerber incarna il ruolo di una giovane donna spudorata, con tanto di bustino in pelle e topless.

Non manca qualche polemica. C’è chi storce il naso davanti a tanta provocazione, sottolineando il fatto che Kaia Gerber sia davvero molto giovane per degli scatti del genere. Labbra rosse, eye-liner marcato e capelli spettinati: la somiglianza con mamma Cindy Crawford è incredibile. Come avrà reagito lei davanti alle foto bollenti della figlia?

