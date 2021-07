Kate Moss posa per Kim Kardashian: gli scatti in intimo a 47 anni

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Idea regalo Pericolosamente sexy 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Kate Moss per Skims. Non potrà mai essere più iconico di così”, si legge sulle pagine social del brand di intimo fondato da Kim Kardashian. In effetti, come non concordare con questa affermazione? La modella dalle mille vite è tornata e, a 47 anni, è più bella che mai. Il trucco minimal, i lunghi capelli sciolti e mossi, le forme minute che l’hanno resa una leggenda: Kate ha ancora tantissimo da dare.

Negli anni Novanta la Moss aveva rappresentato lo spartiacque tra le formose e statuarie top model (da Claudia Schiffer a Cindy Crawford) e la nuova estetica heroin-chic che ne sarebbe seguita. La tendenza che voleva modelle magrissime, emaciate, fragili l’ha fatta da padrone per anni. Il corpo esile, una bellezza acerba, un po’ bambina, un po’ dannata, chi non ricorda Kate Moss nella campagna di underwear di Calvin Klein? Quasi trent’anni dopo, Kate si mette ancora in lingerie ma, adesso, lancia anche un messaggio di body positivity.

Nei capi comodi dai toni neutri e senza fronzoli del marchio americano una Kate Moss al naturale ci fa capire che si può essere belle a tutte le età e che si può ricominciare sempre. Portabandiera del graceful aging, l’invecchiamento con grazia, la Moss è orgogliosa del percorso che l’ha portata fino a qui. E’ stata Kim Kardashian a volerla come testimonial per il suo marchio, notoriamente votato all’inclusione. Le due avevano postato degli scatti insieme ai Musei Vaticani qualche giorno fa, poi hanno iniziato a fioccare le immagini della campagna pubblicitaria. Storie di donne forti, indipendenti e unite.

