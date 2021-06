Festeggerà il compleanno in abito Versace per ricordare il suo grande amico Gianni, e intanto posa in costume sfidando il tempo che passa

Una vera iniezione di body positivity quella che Alba Parietti regala alle sue follower. In posa davanti allo specchio in costume intero e tacchi alti, sfoggia orgogliosa le forme da diva. Lei, che si avvia a testa alta verso il suo 60esimo compleanno, alle follower regala una serie di perle di saggezza per affrontare l’età che avanza senza perdere lo smalto e il sorriso.

Alba Parietti in costume

Il 2 luglio Alba Parietti entrerà in una nuova decade e di lamentarsi del tempo che passa non ci pensa nemmeno. Bella, fiera e sorridente in costume Miss Bikini si mostra in tutto il suo splendore: “Sono quella che sono ed è questo che mi dà energia e voglia di vivere” scrive alle sue follower. E se dopo i 50 anni spesso le donne sono costrette a subire “il ricatto dell’età”, lei non è per niente disposta a cedere. “Il segreto è che siamo semplicemente più forti, più consapevoli… facciamo paura perché abbiamo deciso di vivere sempre come se il bello dovesse ancora venire”.

Compleanno in Versace

Per il suo compleanno Alba Parietti ha grandi progetti. Una bella festa, nei limiti del consentito, e un look che di certo sarà indimenticabile. Per far venire l’acquolina in bocca ai fan spoilera già un dettaglio importante: sarà firmato Versace. La scelta è stata pensata come omaggio a Gianni Versace che, spiega Alba, “ha fatto di me un’icona, mi ha reso una sua musa negli anni 90”.

La gratitudine per Gianni Versace

In quel periodo il legame tra la maison e Alba Parietti, all’apice del successo, era strettissimo. Lei non ha dimenticato come anche il fascino degli abiti che ha indossato abbia contribuito a fare di lei un’icona di eleganza e sensualità anche fuori dai confini nazionali. Su Instagram racconta che anche il New Yorker le dedicò una pagina in quanto simbolo di bellezza e stile. E poi ricorda con gratitudine: “Non sarei mai stata la stessa se non avessi vestito gli abiti di Gianni Versace“.

Ma ora per Alba Parietti è tempo di smettere di guardare al passato e rivolgersi al futuro, dirigendosi verso il nuovo giro di boa con il passo regale e il sorriso luminoso che l’hanno sempre contraddistinta.

