Tra Kim Kardashian e Kanye West è davvero finita. Per mesi, se non anni, si sono rincorse le voci di una profonda crisi tra i due, confermata ufficiosamente a Natale sui social dalla stessa Kim. Nella tradizionale foto delle feste la Kardashian (una vera diva in Schiaparelli) appariva attorniata dai quattro figli ma senza il marito. Poi le indiscrezioni su un tradimento del rapper con l’eccentrico make-up artist Jeffrey Star e una serie di altre dicerie, ovviamente non confermate. L’unica certezza è che il 19 febbraio 2021 Kim ha presentato le carte per il divorzio.

Il patrimonio da spartire

Sposati nel 2014 a Firenze, quattro bambini splendidi, una famiglia allargata sempre (troppo?) presente, le ville lussuose, gli abiti, le carriere, gli investimenti: quello tra Kim Kardashian e Kanye West aveva tutte le carte in regola per essere un amore da favola. Ma a Hollywood funziona così, ci si prende e ci si lascia. Si dice che i due siano intenzionati a percorrere la strada di una separazione amichevole, con la custodia condivisa dei figli. In mezzo però c’è anche un patrimonio totale da spartire di circa 1.3 miliardi di dollari e quando ci sono tanti soldi le acque si agitano in fretta. Società, case (come l’ultimo acquisto, una tenuta da 14 milioni di dollari in Wyoming), macchine, quadri: gli avvocati avranno di che lavorare per accontentare i rispettivi clienti.

La rivendita dei gioielli

E come dimenticare i gioielli? Kim Kardashian e Kanye West ne hanno acquistati tanti – e tutti molto preziosi – nei loro 10 anni di relazione. E pare proprio che nelle scorse settimane Kanye abbia provato a rivendere a due gioiellerie di lusso di Los Angeles alcuni dei preziosi regalati a Kim nel corso della loro storia. “Alla fine non li ha venduti davvero ma sarebbe stato un modo per non dover più pensare al passato”, fa sapere un amico anonimo. Non si sa con esattezza di quali monili West abbia provato a liberarsi ma certamente la Kardashian si è tolta la fede dal dito da parecchio tempo. Di questa però potrebbe essersene liberata per disperazione lei stessa.

