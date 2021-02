MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore pericolosamente sexy 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

A marzo 2019 era arrivata la proposta di nozze, su una spiaggia caraibica, con un diamante da 20 carati del valore stimato di 4.5 milioni di dollari. Alex Rodriguez non ha mai badato a spese per la sua Jennifer Lopez. L’ex campione di baseball 45enne e la star 51enne fanno coppia fissa dal 2017 e non perdono occasione per lodarsi a vicenda su Instagram. Con la loro famiglia allargata (hanno 2 figli a testa da precedenti relazioni) i due trascorrono felici il tempo tra la villa di Miami e la residenza di New York.

Le nozze cancellate

JLo e ARod avevano iniziato a pianificare il loro matrimonio fiabesco fin da subito. Il grande evento era previsto per il 2020 in Italia, poi è arrivato il covid a complicare tutto e loro hanno dovuto rimandare la cerimonia per ben due volte. “L’abbiamo cancellato e da allora non ne abbiamo più parlato. Vogliamo farlo bene quando possiamo farlo”, aveva dichiarato Jennifer Lopez qualche mese fa.

JLo in abito bianco

Adesso però è comparsa sui social una foto della Lopez che ha infiammato il gossip. La cantante di spalle è una vera principessa delle favole con addosso un abito da sposa da sogno. Gonna in tulle voluminosa, corpetto avvitato con profondo scollo sulla schiena, maniche a palloncino: le chiavi per il vestito perfetto ci sono tutte. Una frase evocativa scritta in verde sopra all’immagine: here we go. Ci siamo! Che Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si siano sposati in gran segreto?

Abituata a fare la sposa

E’ bastato un hashtag, #shotgunwedding, a infrangere però i sogni di follower e curiosi. In queste settimane infatti Jennifer Lopez è impegnata a girare un film in Repubblica Dominicana intitolato proprio Shotgun Wedding. Nella pellicola la Lopez, affiancata da Josh Duhamel, interpreta ovviamente il ruolo di una ragazza prossima all’altare. Ecco svelato il motivo del suo outfit sponsale.

In passato JLo ha fatto la sposa sul grande schermo molte volte ma lei di matrimoni reali ne ha già tre alle spalle. Che dopo tanta esperienza sul campo, per finzione e non, sia pronta a dire sì per l’ultima volta?

