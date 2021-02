MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ una Belen Rodriguez più disinibita quella che, sganciata la “bomba” della gravidanza, si mostra ai follower più serenamente. La notizia c’era davvero ma finché non è stata di dominio pubblico la showgirl argentina ha dovuto trattenersi. Sui social poche inquadrature personali, selfie del volto o scatti dei piedi. Adesso invece, nella pienezza del suo stato, via libera a scorci sensuali e inquadrature della “pancita”, come da lei stessa definita. E outfit ben lontani dal canonico premaman.

Belen Rodriguez non ha mai nascosto di voler diventare di nuovo mamma e con Antonino Spinalbese ha potuto coronare il suo sogno. Santiago, che ha 8 anni, avrà una sorellina, Luna Marie.

La gravidanza è già al quinto mese e la pancia è ben visibile. Il guardaroba va sicuramente aggiornato ma chi s’aspetta una Belen appesantita e un pancione coperto dovrà ricredersi: quello che l’argentina ha mostrato ai follower in questo periodo è molto diverso dallo standard di premaman. Certo, i capi morbidi ed elasticizzati devono per forza far parte del suo guardaroba, ma c’è ben altro ad accessoriare il tutto.

La passione di Belen Rodriguez per le borse di lusso non è certo passata. Prima di vederle sottobraccio la sacca per i pannolini, c’è spazio per gli ultimi modelli di Off White, Dior e Jacquemus. Ai piedi di mamma Belen tacchi a spillo e décolleté pitonate.

Il capo più sensuale che l’argentina ha sfoggiato finora è però il top scintillante Nuè: una fascia di cristalli che copre a malapena le forme della showgirl e che lei ha scelto di indossare a casa, insieme a un paio di slip di pizzo nero. L’inquadratura, per fortuna, è dall’alto.

Guarda nella gallery le scelte premaman di Belen Rodriguez.





