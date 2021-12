Kim Kardashian ripresa a letto dalla figlia North: la furia della star

La bimba di otto anni è finita nei guai per una diretta non autorizzata, poi tornata sui social ha mostrato le sue borse da sogno

Quando tua mamma è Kim Kardashian, star da 269 milioni di follower su Instagram, hai il gene social nel dna. North West, primogenita dell’influencer ha un profilo su TikTok con un seguito di 2 milioni. La bimba però ha solo 8 anni e non possiede ancora gli strumenti per distinguere quali contenuti postare, nonostante l’illustre madre. North infatti si è messa nei guai per un live non autorizzato.

Lusso casalingo

Ogni tanto Kim Kardashian ci regala degli scorci dalla sua tenuta a Calabasas. Gli arredi minimal in toni neutri, le cucine immacolate, i giardini con la piscina: la casa comprata nel 2014 per 20 milioni di dollari (più altri 20 di ristrutturazione) insieme all’ex marito Kanye West è una meraviglia. Capita che Kim posi con i suoi outfit Balenciaga o Skims nei bagni, davanti alle tende, nei corridoi. E’ lei però a decidere cosa farci vedere.

Kim a letto si arrabbia

Nei giorni scorsi la piccola North West si è permessa di fare una diretta dove ha mostrato la sua camerata, gli esterni, alcuni quadri di famiglia e, soprattutto, ha ripreso mamma Kim a letto, intenta a parlare al telefono. Con l’immagine mossa (probabilmente non è ancora in grado di usare alla perfezione il suo telefono) la bimba ha portato i fan all’interno della camera di Kim Kardashian. “Mamma, sono live”, ha detto North. “No, fermati, non hai il permesso”, ha controbattuto la madre. La star infine ha chiesto al suo misterioso interlocutore telefonico se la figlia fosse davvero in diretta.

North West mostra le borse costose

Quando si vive una vita così costruita, un fuori programma così è inaccettabile. Per questo North West è stata messa in punizione, è arrivato lo stop temporaneo a TikTok. Tornata sui social la bambina ha postato dei nuovi video casalinghi. “Queste sono le mie borse”, ha fatto sapere, riprendendo it-bag di tutti i brand, da Judith Leiber a Louis Vuitton, passando per Jacquemus e perfino Hermès. Una collezione impressionante, del valore di decine di migliaia di euro. Si tratta probabilmente degli accessori smessi da Kim Kardashian ma questo lusso a 8 anni non è stato comunque apprezzato sul web. Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi contenuti di North?

