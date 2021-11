MORSO DELLA VIPERA Non per tutte Idea regalo Pericolosamente sexy Mai visto 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Una serie di scatti bollenti in lingerie super seducente tra reggiseni trasparenti e body attillatissimi. Le foto social di Kim Kardashian non sono solo la sua ennesima provocazione, con le curve stratosferiche in bella mostra per far restare di stucco i follower. Con il suo post ha lanciato una vera bomba nel mondo della moda, annunciando la collaborazione (attesa, sussurrata, ma mai confermata) tra Skims e Fendi.

Kim Kardashian e Kim Jones uniscono le forze

Che succede quando l’inclusività del brand di shapewear incontra il lusso Made Italy? Nasce la capsule collection Fendi x Skims, firmata a quattro mani da Kim Kardashian e Kim Jones. Sarà disponibile dal 9 novembre in limited edition, ma gli scatti social (realizzati da Donna Trope e Steven Meisel) svelano cosa dovremmo aspettarci. Non solo intimo modellante nella gamma di tinte nude, ma anche tute, tubini, giacche e bomber in colori che vanno dal fucsia al verde al nero, con i loghi dei due brand stampati a chiare lettere e ripetuti all’infinito. L’idea è quella di rispondere al desiderio di unire praticità e coolness delle donne. Ma c’è di più: sono stati di ispirazione alcuni schizzi d’archivio risalenti al 1979 e disegnati niente meno che da Karl Lagerfeld.

Gli spoiler sulla collaborazione tra Skims e Fendi

Qualche spoiler sulla collaborazione tra Skims e Fendi era già uscito nei mesi scorsi. Una stylist aveva involontariamente postato le foto di alcuni capi che aveva ricevuto in anteprima. Ad alimentare i rumor, ci ha pensato poi lo scatto di Kim Kardashian, Donatella Versace e Kim Jones, insieme, in occasione del suo viaggio in Italia. Insomma, che una collaborazione fosse nell’aria pareva evidente. E infatti poco dopo è arrivata Fendace, la collezione in cui i due brand italiani si scambiano i ruoli (ne abbiamo parlato QUI). Il tassello che rimaneva fuori dal puzzle ha trovato ora la sua collocazione perfetta.

Il divorzio può attendere

In attesa del lancio ufficiale della collezione di Fendi x Skims, Kim Kardashian non resta certo le mani in mano. Voci di corridoio la vorrebbero al lavoro su un progetto forse ancora più importante di questo: recuperare il matrimonio con Kanye West, che nel frattempo ha cambiato nome in Ye. Separati ormai da mesi ma sempre molti vicini e affiatati, Kim e il rapper avrebbero messo in stand-by le pratiche di divorzio per cercare di ricomporre la famiglia. Lui vorrebbe tanto riconciliarsi e pare proprio che lei sia “aperta all’idea” e pronta a perdonare i tradimenti. Di sicuro saprà come accendere il fuoco della passione, magari ammaliandolo con addosso i capi della sua nuova collezione…

