Giro di shopping prenatalizio per Tommaso Zorzi. L’ex gieffino (e ormai opinionista e conduttore tv) è stato paparazzato a Milano a caccia di qualcosa da regalare. Look casual, con alcuni elementi che saltano all’occhio, Zorzi si aggirava per le vie del quadrilatero della moda accompagnato dalla sua cagnolina Gilda.

Il 2021 è stato un anno d’oro per lui, sia a livello professionale che personale. La sua vittoria al Grande Fratello Vip ha fatto da volano sulle altre esperienze lavorative. In più, da qualche mese, fa coppia fissa con un altro Tommaso: Stanzani, uno dei ballerini sfornati da Amici di Maria De Filippi.

Che dimestichezza in boutique!

Tuta grigia, bomber, ai piedi le Dunk Low Nike rosse e grigie, Tommaso Zorzi si muove con dimestichezza tra le vie del lusso. Con Gilda al guinzaglio, manda vocali e risponde ai messaggi: il cellulare stretto tra le dita per gestire la frenetica vita social.

Qualche occhiata fugace alle vetrine, muove dritto verso la sua meta: la boutique di Chanel. Tra le proposte in negozio, Tommy adocchia una pochette matelassé, con l’iconica tracollina intrecciata. Con l’avvicinarsi delle feste, urge mettere qualcosa sotto l’albero. Sarà il fidanzato a ricevere un dono Chanel o qualcuna delle sue amiche vip?

Abitudini meneghine

C’è un dettaglio nel look di Tommaso Zorzi che cattura l’attenzione: l’elegante borsa nera lucida portata a tracolla. E’ una lussuosa Kelly Hermes, taglia 25, dalle finiture oro. Sicuramente vintage, ma dall’allure ricercata. Una di quelle borse chic che le signore milanesi custodiscono gelosamente nel proprio guardaroba, ma che i fashionisti di oggi acquistano comodamente online nel florido mercato dell’usato. E un trend setter come Tommy non se l’è lasciata sfuggire.

