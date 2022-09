La dolce vita di Kim Kardashian a Milano con Dolce&Gabbana

La regina è arrivata! Kim Kardashian è sbarcata alla Milano Fashion Week e la città è in fibrillazione. Cosa ci fa la star in Italia? Si prepara per una collaborazione esclusiva con Dolce&Gabbana. Pochissimi i dettagli trapelati finora, di certo Kim sarà parte integrante della sfilata del brand, in calendario per sabato 24 settembre.

A nozze con Dolce&Gabbana

Il sodalizio tra il clan Kardashian e Dolce&Gabbana è iniziato da qualche mese. Galeotto fu il matrimonio (o, sarebbe meglio dire, i matrimoni, ne sono stati celebrati ben tre) di Kourtney Kardashian e Travis Barker. La sposa ha indossato creazioni della maison italiana per la cerimonia civile a Montecito, in California, ma soprattutto per le nozze in grande stile a Portofino. Per l’occasione tutti i componenti della famiglia e anche diversi amici sfoggiavano mise firmate da Domenico Dolce e Stefano Gabbana (I DETTAGLI). Da una sorella all’altra: adesso è Kim Kardashian a essere protagonista.

Ciao Milano

Kim Kardashian sfilerà? Sarà seduta in prima fila? Non lo sappiamo ancora ma qualche anteprima c’è già. L’influncer da 330 milioni di followers ha pubblicato su Instagram due video promozionali dal sapore tutto italiano. Capelli biondo platino, outfit Dolce&Gabbana dalla silhouette immediatamente associabile al brand: nella immagini in bianco e nero Kim scende dall’aereo, tra i flash dei fotografi. Al grido di “Ciao Milano”, la sua fashion week ha inizio. Ci pensa la maison a risponderle, lanciando l’hashtag #ciaokim, destinato a riecheggiare sui social a lungo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian (@kimkardashian)

Kim sulle magliette

Ma non è finita qui perché Kim Kardashian compare su una serie di t-shirt celebrative, con stampate foto patinate dove lecca un gelato o mangia gli spaghetti. E’ mamma Kris Jenner a svelarle in anteprima, specificando che non vede l’ora di assistere allo show. Intanto Kim è stata pizzicata all’uscita del quartier generale meneghino di Dolce&Gabbana. Per l’occasione ha sfoggiato un outfit vintage, composto da una tuta nera arricchita da swarovski, indossata in passerella da Naomi Campbell nel 1991. Dopo la fruttuosa partnership con Balenciaga, la Kardashian si butta sul made in Italy: la sua dolce vita promette già benissimo.

