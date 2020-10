Errori, scelte strane, ripensamenti? La passione per i tattoo dei vip non accenna a diminuire e loro, da Belen Rodriguez a Chiara Ferragni, ci ricascano

Fatti in punti nascosti o sfoggiati con orgoglio, i tatuaggi sono argomento di discussione sui social network. Sempre più spesso vip pubblicano sessioni dal tatuatore e post con il risultato finale: il tatuaggio di gruppo di Belen Rodriguez ha fatto discutere, quello di Giulia Provvedi col presunto errore è stato criticato, quello di Vincent Cassel ha fatto sorridere.

Tatuarsi la persona del cuore non è certo una novità. Sia essa il partner, i figli, un amico speciale. Vincent Cassel ha voluto un disegno ironico: l’attore francese ha impresso sul bicipite una Betty Boop in versione afro, omaggio alla bellissima moglie Tina Kunakey in occasione del loro secondo anniversario.

Sara Daniele ha scelto l’inciso di una canzone di Eros Ramazzotti “Sarà l’Aurora“, per suggellare l’amicizia che la lega alla figlia del cantante, Aurora: in questo verso sono racchiusi entrambi i loro nomi.

Quando il tatuaggio è un errore

Tenerissimo il tattoo di Giulia Provvedi, dedicato alla nipotina Nicole, figlia della sua gemella Silvia: sono zia e nipote, che si tengono per mano con due vestiti a pois. Qualcuno ha però messo in dubbio che la scritta “Por Siempre“, in spagnolo sia corretta.

E’ il ricordo di un’estate vissuta tutta d’un fiato il tatuaggio che accomuna Belen Rodriguez e il suo gruppo di amici. Ciascuno ha scelto una parte del corpo dove incidere la parola “Chupito“, la showgirl argentina ce l’ha sul dito. Lo terrà per tutta la vita o lo farà cancellare come quello gemello, fatto insieme all’ex marito Stefano De Martino?

Il ritornello della vita

Poi ci sono le frasi indimenticabili, quelle parole importanti che fanno parte della propria vita, che magari ci ripetiamo come un mantra. Non poteva che tatuarsi “Il ballo della vita” Damiano David, voce dei Maneskin, il titolo del loro primo album e ritornello di una delle loro hit. Per Bianca Guaccero la scritta amata è “Tata Tuni“, storpiatura della frase Tanti Auguri detta dalla figlia Alice: proprio alla bambina è dedicato l’ultimo tattoo della conduttrice, il suo nome, sul polso. “Dare to dream“, osa sognare, si tatuava una giovanissima Costanza Caracciolo ben prima di farsi una famiglia con (il pluritatuato) Christian Vieri.

Non c’è due senza tre

Justin Bieber ha più di 60 tatuaggi: dopo l’alloro e la scritta Forever dedicata alla moglie, l’ultimo disegno è una rosa sul collo. Federica Pellegrini non ha mai nascosto la sua passione per i tattoo. La nuotatrice, famosa per la fenice sul collo e i cerchi olimpici sul gluteo ha da poco postato l’ultimo disegno indelebile: si tratta della scritta “Nient’altro che noi“, non si sa ancora a chi è dedicata.

Il prossimo tattoo vip di cui vi parleremo sarà probabilmente quello che Chiara Ferragni si farà, dedicato alla bambina che aspetta: o dite che l’ha già fatto?

