Dalla Ferragni alla Hadid: l’intimo d’autunno preferito dalle star

La Blonde Salad mostra il pancino in crescita, Bella è fetish e la Canalis ci porta in giro per la sua casa... in lingerie

Ormai ci siamo, è arrivato l’autunno. Cadono le foglie, calano le temperature, per uscire ci copriamo con maglioni e cappotti. Ma non tra le mura domestiche. E’ lì che molte donne osano, sfoderando l’intimo più provocante. Sono tante anche le star che al chiuso, tra hotel la cinque stelle, centri estetici e appartamenti lussuosi, mettono in mostra i corpi, resi sensuali dalla lingerie. Lo faranno anche in privato ma il tutto è ovviamente ben documentato sui social.

“Lascio scegliere al Serpella il suo intimo preferito dei 3, forse così “sensuale” non mi aveva mai vista!”, scrive Paola Turani su Instagram. L’influencer, che dice di essere sempre con l’intimo spaiato, si è fatta bella per il marito e ha selezionato tre completi neri di Intimissimi. Quale avrà preferito lui? Per un pomeriggio di relax insieme alle sorelle e alla mamma, Chiara Ferragni si mette a nudo con un reggiseno a pois e slip di pizzo. Il pancino (ha annunciato da poco la seconda gravidanza) della star è appena accennato ma il seno è già esplosivo.

Sono decisamente più arrotondate le forme di Elsa Hosk. La top model, in attesa di una bimba, posa in topless con un paio di jeans bianchi e degli iconici slip di Calvin Klein. In tema di star straniere in intimo, per la sfilata del suo brand, Savage x Fenty, Rihanna ha chiamato a raccolta le modelle più famose del mondo. Da Irina Shayk a Bella Hadid, sono tutte fasciate nelle proposte un po’ fetish della cantante.

A Los Angeles Elisabetta Canalis ci porta in giro per le stanze della sua villa. Dalla camera da letto alla cucina fino al terrazzo, l’ex velina è sempre in intimo. Body, reggiseni e vestaglie Intimissimi adornano il suo corpo scolpito dalla palestra. Che dire poi di Elettra Lamborghini? L’ereditiera star del web, di ritorno da un mini viaggio di nozze a Cipro (qui tutti i dettagli del suo matrimonio da sogno), ammette di aver mangiato troppo tzatziki e si concede una seduta drenante dall’estetista. Le sue forme, enfatizzate dalla lingerie sportiva di Calvin Klein, a noi però sembrano perfette!

