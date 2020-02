Wanda Nara tra nomi e simboli: ecco i suoi tatuaggi d’amore

Non soltanto borse luxury tra gli interessi di Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi condivide col calciatore la passione per i tatuaggi. La bionda argentina, negli ultimi anni, ha impresso sul suo corpo formoso molti disegnini e scritte. Se alcuni son stati già inquadrati dalle telecamere del Grande Fratello Vip, quelli più intimi, aggiunti di recente, è stato possibile vederli grazie alle immagini dell’ultima vacanza alle Maldive. Vediamoli tutti nel dettaglio:

IN ZONA “FARFALLINA”

L’ultimo disegno che Wanda Icardi si è fatta tatuare è un uccello. La zona scelta per questo animale dal nome ambivalente è proprio l’inguine. Tattoo ben visibile con i costumi sgambatissimi che l’argentina ama postare. Non è però l’unico tatuaggio a presenziare in quest’area: come si era visto in una delle puntate di Tiki Taka sotto al vestito con spacco Elisabetta Franchi che, aperto strategicamente, ha scoperto un piccolo cuore. Dal sesso all’amore?

LA CROCE

Il simbolo religioso per eccellenza, la croce, campeggia tatuato sull’avambraccio sinistro. E’ spesso visibile nei suoi selfie allo specchio e, a dirla tutta, cozza un po’ con le foto più spinte.

ICARDI

L’amore che la lega all’attaccante Mauro Icardi è uno dei leitmotiv tra i tatuaggi di Wanda Nara. Già nel 2013, mentre era ancora legalmente sposata con Maxi Lopez, Wanda sfoggiava il suo nome sul polso destro, posizionato sopra un cuore. Una seconda scritta Mauro si legge anche all’anulare sinistro, il dito della fede.

IL LEONE E LA LEONESSA

Non ci vuole molto a capire a chi è dedicato il piccolo leone che Wanda Nara porta tatuato sull’avambraccio destro. E’ chiaramente un riferimento al grosso felino che è il marchio di fabbrica dell’ex capitano dell’Inter. Come dire che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna: nel suo caso è proprio un proverbio azzeccato.

L’AEREO

Sul fianco destro, proprio sotto al seno, prende il volo un aereo stilizzato. A parte il richiamo alla libertà, era stato interpretato come la volontà della famiglia Icardi di lasciare l’Italia per via delle polemiche calcistiche.

I 5 FIGLI

Se Mauro Icardi porta persino i volti di Isabella e Francesca, le figlie avute da Wanda Nara, tatuati sui polpacci, sua moglie ne sfoggia i nomi sugli avambracci: Francesca sul destro, Isabella sul sinistro. Nel suo caso si aggiungono ai tre nomi maschili già iscritti sul polso destro: Constantino, Valentino e Benedicto, i figli avuti con Maxi Lopez.

L’ULTIMO TATUAGGIO

Oltre al volatile, Wanda Nara si è fatta tatuare qualcosa anche sul lato B, proprio sopra le natiche. Nel selfie da dietro è inquadrata la piccola scritta: si tratta della parola Love.

D’altronde Mauro Icardi è uno dei calciatori più tatuati. Quale sarà il limite per sua moglie?

