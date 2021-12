“Mi vuoi sposare?”: le star mostrano l’anello di fidanzamento da sogno

Dai 15 carati di Kourtney Kardashian alla romantica proposta per Federica Pellegrini: le vip pronte per l'altare mostrano il brillocco

E’ il simbolo di una proposta che, si spera, si concretizzi in un percorso lungo una vita. Tanto atteso e desiderato, l’anello di fidanzamento si porta dietro la domanda che tutti i romantici sognano: mi vuoi sposare? Tanto attesa dagli innamorati di mezzo mondo, fa palpitare i cuori anche dei famosi.

Gli anelli da sogno delle star straniere

Sono diverse le star che nel 2021 hanno ricevuto diamanti da favola, da sfoggiare all’anulare. La prima ad essersi impegnata per sempre quest’anno è stata Paris Hilton. A febbraio 2021 l’allora fidanzato (nel frattempo si sono sposati, QUI tutti i dettagli) Carter Reum della socialite si è inginocchiato su una spiaggia dei Caraibi con un anello di fidanzamento da 10 carati disegnato da Jean Dousset, del valore stimato di due milioni di dollari. Per rimanere sulle vip straniere, due ex enfant prodige, Britney Spears e Lindsay Lohan, sono pronte per l’altare. La cantante sposerà presto il personal trainer Sam Asghari mentre l’attrice convolerà a nozze con il broker Bader Shammas, che le ha regalato un solitario di Harry Winston da circa 200mila euro.

I diamanti al dito delle italiane

Passando alle star di casa nostra, sono romanticissime le immagini di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. L’ex nuotatrice ha mostrato con orgoglio il suo anello di fidanzamento, con al centro un diamante dal taglio rotondo. Il prezioso è firmato Tiffany & Co., così come quello di Sofia Scalia del duo Me Contro Te. La star del web ha ricevuto la proposta dal fidanzato Luigi Calagna, compagno di vita e di lavoro. E’ pronta al grande passo anche Federica Panicucci. Il volto tv, che fa coppia fissa con l’imprenditore Marco Bacini dal 2016, ha di recente annunciato le nozze, programmate per il 2022. Negli anni la Panicucci ha mostrato almeno due anelli di fidanzamento, entrambi da favola. Scopri i suoi brillocchi e quelli di tutte le altre nella nostra gallery.

