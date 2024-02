Regali di San Valentino: ecco cos’hanno ricevuto le vip

A San Valentino regna l’amore, e quale occasione migliore per dimostrare i propri sentimenti al partner… magari con un bel regalo? Dai classici mazzi di rose alle giornate alla spa, passando per pranzi di coppia e peluches giganti, i vip sfoggiano sui social i doni avuti. E c’è anche chi ha ricevuto una supercar…

Le rose rosse, un grande classico di San Valentino

Le rose rosse sono un grande classico nel giorno di San Valentino. Il mitico bouquet, se pecca di originalità, di sicuro abbonda in romanticismo ed è sempre molto apprezzato… soprattutto quando è extralarge. Quello che Loris Karius ha fatto recapitare a Diletta Leotta è di dimensioni notevoli e lei lo sfoggia in un post social. Il calciatore ha pensato anche alla piccola Aria, nata ad agosto scorso, scegliendo per lei un bouquet di girasoli. Anche Alice Campello ha di che essere contenta, con il mazzo di fiori ricevuti da Alvaro Morata. Matteo Giunta aggiunge un boost di tenerezza e a Federica Pellegrini dona anche un peluche gigante.

Giornate speciali di coppia

Non solo i doni materiali sono protagonisti dei festeggiamenti di San Valentino: c’è anche chi insieme al proprio partner si regala un’esperienza da ricordare. Lo fanno Marco Fantini e Beatrice Valli che si concedono un bel massaggio di coppia. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono partiti per il lago di Garda, una location da sogno dove trascorreranno un paio di giorni indimenticabili a due. Federica Panicucci e Marco Bacini, nonostante i rispettivi impegni, si ritagliano un momento speciale andando a pranzo insieme in un ristorante elegante a Milano.

I regali extralusso

Dei regali si dice sempre che conta il pensiero, ma certo se poi anche il dono è di lusso male non fa. Paola Caruso è rimasta a bocca aperta e ne aveva tutti i motivi: per San Valentino la showgirl ha ricevuto nientemeno che una Porsche.

Regalo importante anche per Chanel Totti, Cristian Babalus ha scelto per lei una fedina Cartier. Il modello Love ovviamente, guardalo nella gallery.

