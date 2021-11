Britney Spears: “Mi sposo in Versace” ma….

“No, questo non è il mio vestito da sposa! Donatella Versace sta facendo il mio abito nuziale in questo momento!”, scrive Britney Spears su Instagram. La popstar ha postato una serie di immagini dove posa con quello che sembra effettivamente un abito da sposa. Il modello in tulle rosa pastello, con un bustino steccato e la gonna svolazzante, fascia il corpo di Britney che, seduta con uno sfondo bianco alle sue spalle, ammicca al fotografo. Sarà il fidanzato Sam Asghari l’artefice degli scatti?

La svolta con Sam

Sam Asghari e Britney Spears si sono conosciuti nel 2016, sul set del video musicale “Slumber party”. I due fanno coppia fissa da allora e adesso sono pronti per il sì. Il personal trainer, 27 anni, è sempre rimasto vicino alla cantante, anche nel corso dell’aspra battaglia legale per sospendere la tutela da parte del padre di lei, Jamie Spears. Il tribunale di Los Angeles ha dato temporaneamente ragione a Britney e la sentenza definitiva è fissa per metà novembre. Sono dunque settimane importantissime per la Spears, che aggiorna quotidianamente i follower sulle sue vicissitudini.

La proposta di nozze

Nonostante gli impegni con gli avvocati, Britney Spears, che compirà 40 anni il 2 dicembre, delizia spesso i follower con scatti di nudo dove mostra le forme toniche. Ora li stuzzica anche con i primi dettagli sulle nozze. A settembre Britney e Sam avevano svelato al mondo la fantastica notizia: lui le ha chiesto di sposarla. In pegno le ha donato uno strepitoso anello di fidanzamento con un enorme diamante centrale. I due avevano pubblicato foto e video postando la loro felicità e il gioiello da sogno.

In Versace o no?

Nulla si sa sulla data del matrimonio, quel che è certo è che Britney ha iniziato a pensare al vestito e, a detta sua, sarà firmato Versace. Noi di Lookdavip abbiamo chiesto dettagli alla casa di moda. “Al momento non possiamo confermare nulla”, ha risposto la maison della Medusa. Di fatto Donatella Versace e Britney Spears non si vedono insieme dal 2002, quando l’artista ha presenziato a una sfilata del brand a Milano. Le due avranno riallacciato i rapporti? Vedremo la Spears vestita dalla Medusa? Il tempo ce lo dirà.

Related Posts