L’estate esplosiva di Benedetta Mazza

“L’estate è uno stato d’animo…”, scrive Benedetta Mazza su Instagram. E questa sembra davvero la stagione perfetta per lei, allegra e solare. Dai suoi scatti social l’ex gieffina appare una ragazza spontanea, felice e… costantemente in costume.

E’ da giugno che Benedetta Mazza si mostra in tutta la sua naturale bellezza, con dei selfie in bikini che tolgono il fiato. Che sia nella sua Parma o in viaggio per l’Italia, la Mazza non perde occasione per esibire le forme esplosive che, ovviamente, i follower apprezzano moltissimo.

Prima una serie di due pezzi “strizza seno”, tra stampe bandana e colori fluo poi un interno animalier, firmato Portofino Boutique, che a fatica contiene il décolleté di Benedetta Mazza. Lei ride di gusto e tutto, per ora, resta al suo posto.

