Cappello, l’accessorio che fa la differenza

L’accessorio che non può mancare in un look estivo che si rispetti? Di certo il cappello, vero trend dell’estate 2019, capace da solo di fare la differenza in ogni outfit. Le vip ne vanno pazze, e al mare o in città ne indossano di ogni foggia e modello.

Il preferito per la spiaggia è il cappello di paglia che unisce l’eleganza alla comodità. Giorgia Palmas sceglie un raffinato modello a tesa larga Miraf, Diletta Leotta va sul sicuro con un panama, Paola Di Benedetto punta su un texano nero. Ideali sotto l’ombrellone, sono perfetti anche per lo shopping, come dimostra Rocio Munoz Morales che sfoggia un delizioso modello Twinset.

Per le più sportive, il classico berretto da baseball è una garanzia: ne sa qualcosa Georgina Rodriguez che ne sceglie uno Alo per un giro in moto d’acqua. Chi invece vuole osare senza rinunciare alla classe può puntare sulla visiera Eric Javits come fa Elena Barolo, sofisticata e trendy. Cerchi spunti per arricchire il tuo outfit? Guarda la gallery!

