Le belle giornate di sole sono iniziate, ma con l’Italia divisa tra zona rossa e arancione è praticamente impossibile riuscire a godersele. E’ da un anno ormai che il coronavirus ci ha chiusi in casa, ma se viaggiare è diventato impossibile, niente ci vieta di farlo con la fantasia. Per evadere da una routine quotidiana fatta di smartworking, dad, faccende domestiche e serie tv, non c’è niente di meglio di un buon libro. Quale scegliere tra tante proposte? I vip ci vengono in aiuto, dandoci qualche consiglio.

Sogni a occhi aperti

Per sognare a occhi aperti, Valentina Ferragni popone il libro Dior – Lindbergh: una raccolta di scatti in cui il fotografo ha immortalato 80 creazioni haute couture di diversi archivi, da Christian Dior a Maria Grazia Chiuri. Gossip “reale” è la proposta di Cristina Parodi. E vissero tutti felici e contenti? è la sua ultima fatica in cui analizza la vicenda di Harry e Meghan, una “favola” moderna in cui è la ragazza che porta via il principe dal castello.

Dal libro più leggero a quello più impegnato

Un libro per adulti che non hanno dimenticato di essere stati bambini? Lo consiglia Luiciana Littizzetto con Fiabe per adulti consenzienti di Guido Catalano. Illustrazioni e versi, romanticismo e ironia sono il consiglio di Paola Barale con Baciami, storie di errori felici di Alan Zeni. Per chi ama letture più impegnative si passa da Rinata della filosofa americana Susan Sontag, proposto da Miriam Leone a L’arte di legare le persone di Paolo Milone (sul tema della malattia mentale) consigliato da Daria Bignardi.

L’imbarazzo della scelta

Trovare il libro giusto cercando tra quelli di Maria Elena Boschi è un’impresa. Nel suo scatto social ce ne sono tantissimi che le invadono casa, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Alessandro Cattelan è più organizzato, e su Instagram inquadra solo una selezione di titoli che ha letto di recente. Non tutti l’hanno conquistato, ma i suoi follower hanno già preso spunto.

