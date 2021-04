Shopping di primavera: 5 prodotti green

Il mondo cambia, la moda cambia. Mentre le aziende sono sempre più orientate verso protocolli rispettosi dell’ambiente e materie prime sostenibili, i consumatori possono fare la propria parte premiando le scelte coraggiose (e spesso antieconomiche) di chi produce.

In un’ottica sempre più green, di rispetto verso il pianeta che ci ospita, vi segnaliamo 5 prodotti alla portata di chiunque.

Intimo Lovable

Il gruppo HanesBrand, proprietario di Lovable, con le proprie scelte produttive è stato inserito nella lista A CDP 2020: tra le migliori aziende in tema di sostenibilità.

Tra i prodotti green ci sono i capi della linea Sublim, il cui pizzo contiene fibre riciclate. La differenza è sostanziale, ma l’aspetto non ha nulla da invidiare alla lingerie tradizionale: rispetto dell’ambiente e ottima qualità!

Sneakers Yatay

Yatay ha messo al bando i classici processi produttivi riuscendo a realizzare sneakers dal design particolare e di qualità grazie a materie prime vegane e riciclate.

La tomaia realizzata con polimeri estratti da cereali e mais invece della pelle animale, lacci in biopelle, fodera in cellulosa proveniente da piantagioni sostenibili, solette realizzate grazie al riciclo di pneumatici. Queste scarpe sono prodotte a mano nelle Marche, facendo attenzione al minimo impatto ambientale. Un albero piantato per ogni paio venduto e l’azienda si fa carico anche dello smaltimento, dopo l’uso. Top!

Piumino Strak Pro Jaked

Non solo costumi a casa Jaked. L’azienda, che fa parte del gruppo Pianoforte Holding, ha sviluppato un modello innovativo di giacca che, oltre a vantare delle termonastrature interne per garantire l’impermeabilità totale al posto delle classiche cuciture, si avvale dell’imbottitura Thermore® Ecodown, realizzata al 100% con fibre riciclate da bottigliette PET.

In media, ogni giacca permette il riutilizzo di circa 10 bottiglie, vantando un minor impatto sulle riserve energetiche del pianeta. La sostenibilità sta a cuore all’azienda, così come la performance del capo che è pensato per offrire un’ottima termoregolazione, oltre all’approccio green.

Fuori casa con 24bottles

Non parliamo di moda ma di lifestyle. Sapete cosa succederebbe se invece che utilizzare una bottiglietta d’acqua bevessimo da una borraccia riutilizzabile? Si risparmierebbe l’emissione nell’ambiente di 0,08 di CO2. A 24bottles, lo hanno scritto, come memento, sulla propria bottiglia. In acciaio inossidabile, sposa diversi mood, dal più sportivo al più fantasioso. Il brand vanta già collaborazioni con diversi marchi di moda.

L’impatto di CO2 relativo alla produzione delle borracce viene invece ammortizzato grazie agli alberi piantati nella loro foresta, denominata Oxygen. Responsabilità e bellezza estetica dei prodotti sono i loro goal.

La sfida di Pinko

Mai sentito parlare di upcylcing? E’ quello che ha fatto Pinko, coinvolgendo il designer inglese Patrick McDowell. Esplorando gli archivi dell’azienda, lo stilista ha selezionato le rimanenze di pezzi d’archivio, che sono stati reinterpretati per dare vita a nuove creazioni. Questa operazione ha permesso di riutilizzare circa 1.000 metri di tessuto: una sfida interessante nell’ottica della riduzione degli sprechi.

La collaborazione è stata talmente apprezzata che McDowell è stato nominato Sustainability Design Director e guiderà l’azienda verso un modello di business più green.

Se vuoi approfondire sull’operato di queste aziende clicca sui loro siti web linkati nel testo, altrimenti potresti dare un’occhiata alla nostra gallery.

