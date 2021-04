Chiara Ferragni tra tiralatte e regali costosi: i primi giorni con Vittoria

Vittoria Lucia Ferragni ha poco più di una settimana di vita ma ha già un guardaroba da sogno. Con tutta certezza, da quando i Ferragnez hanno svelato mesi fa il sesso della piccola, gli amici hanno iniziato a pensare a cosa poterle regalare. Ora che BabyV è arrivata, l’attico milanese della coppia è stato letteralmente inondato di fiori, vestitini e doni vari. Del resto, se tua mamma si chiama Chiara Ferragni non ci si può aspettare altrimenti. Lei ha già dichiarato di voler donare molte delle cose ricevute ad associazioni che si occupano del sostegno a mamme in difficoltà.

I vestitini di Vittoria: piccoli ma costosi

Se per il suo debutto social Vittoria ha ovviamente indossato cappellino e tutina della nuova linea neonato di Chiara Ferragni Collection, da quando ha lasciato la clinica Mangiagalli di Milano la piccola alterna un look firmato dopo l’altro, dei brand più svariati. La bimba ha già ricevuto una valanga di vestiti, che mamma Chiara Ferragni mostra sui social insieme ai ringraziamenti per gli amici famosi. Dal grazioso abitino in tulle di Gucci (730 euro) all’accattivante tutina animalier di Roberto Cavalli fino al delicato completo in stampa Toile de Jouy di Dior (420 euro), ce n’è davvero per tutti i gusti.

Piedini firmati

Non mancano gli accessori nel corredino di Vittoria. A casa Ferragnez sono arrivati una sfilza di pacchetti contenenti oggetti firmati, dalla carrozzina tutta loghi di Dior (5.900 euro) al maxi orso Fendi fino alle scarpine. BabyV avrà i piedini più fashion d’Italia con addosso i modelli di Tod’s, Nike e Superga.

Chiara con il tiralatte

Per rimanere in tema di accessori, c’è poi da fare una doverosa parentesi su tutti quei supporti neonatali che Chiara Ferragni sta utilizzando in questo periodo e che la stanno aiutando a gestire le intense giornate da mamma bis. La Ferragni sta allattando Vittoria e si ritrae spesso con addosso il cuscino Boppy di Chicco, dove appoggia la piccola per stare più comoda durante le poppate. In un selfie-verità la Blonde Salad si è anche mostrata al naturale con una maschera di bellezza sul viso e il reggiseno Medela con attaccate le due bottigliette del tiralatte (ve lo ricordate su Katy Perry?). Non sono prodotti sponsorizzati ma avendo fatto la loro comparsa sui profili social dei Ferragnez (insieme Chiara e Fedez vantano 35 milioni di follower) andranno senza dubbio a ruba.

