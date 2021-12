Lionel Messi vince il settimo Pallone d’Oro ma la moglie gli ruba la scena

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

La Pulce l’ha fatto di nuovo: Lionel Messi si è aggiudicato il settimo Pallone d’Oro della sua carriera. Al Theatre du Chatelet, a Parigi, l’argentino ha ritirato il prestigioso riconoscimento, che l’ha incoronato ancora una volta il calciatore più forte del mondo. Messi, che si è presentato sul red carpet insieme alla famiglia, ha ovviamente fatto il pieno di flash ma l’attenzione, questa volta, si è concentrata di più sulla moglie e sui figli.

Vestiti come il papà

Papà orgoglioso di Mateo, Thiago e Ciro, all’importante evento Lionel Messi ha voluto farsi accompagnare dai suoi maschietti. Se l’attaccante del Paris Saint-Germain era tanto impeccabile quanto luccicante con una giacca nera in paillettes di Dolce&Gabbana, i bimbi non erano da meno. I piccoli hanno infatti indossato uno smoking identico a quello del famoso genitore. Emozionati e un po’ spaesati sul tappeto rosso, i tre hanno spezzato il look elegantissimo con delle comode sneakers bianche.

Mamma Antonella brilla

Se è vero che Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro e che i tre bimbi erano tenerissimi con i loro outfit da sera, la più spumeggiante è stata senza dubbio Antonella Roccuzzo. La moglie dello sportivo era una visione in un abito dorato di Dior. Il vestito con ampia gonna plissé vanta una corda sul busto che enfatizza il décolleté. Lunghissimi capelli ondulati, trucco delicato, preziosi gioielli Chopard e un sorriso ammaliante hanno completato il look della Roccuzzo. Antonella aveva occhi solo per i suoi uomini ma tutti gli altri avevano occhi solo per lei!

Related Posts