Rihanna nominata eroina nazionale di Barbados ma criticata per il look

Che Rihanna sia un vanto per il suo Paese è un dato di fatto. Adesso però quell’orgoglio è stato ufficialmente riconosciuto. La cantante è stata nominata “eroina nazionale” di Barbados, sua terra d’origine. Sono settimane di gioia e rinascita per l’isola dei Caraibi, da poco diventata repubblica, dopo l’addio alla Corona britannica. Uno dei primi atti del nuovo governo è stato quello di riconoscere una delle sue cittadine più illustri.

Il diamante di Barbados

Shine bright like a diamond. “Risplendi come un diamante”, sono le parole pronunciate durante la cerimonia Pride of Nationhood. Un testo non casuale, un estratto della famosissima canzone Diamond di Rihanna. Lei che è partita da ragazzina per realizzare il suo sogno negli Stati Uniti, non si è mai dimenticata delle sue radici. RiRi aiuta da sempre Barbados con investimenti e opere filantropiche.

Il look sexy

Con un evento in grande stile, la popstar è stata premiata per il suo valore. Insieme alla premier Mia Mottley e al principe Carlo, invitato in qualità di alto funzionario durante questo periodo di storica transizione, Rihanna ha lasciato tutti senza fiato. E si è attirata anche qualche critica per il look. L’artista, che secondo Forbes è la musicista più ricca del mondo con 1,7 miliardi di dollari di patrimonio, si è presentata con un abito color rame di Bottega Veneta. Silhouette fluida, scollo all’americana e una nappina che scende maliziosamente lungo il fianco: RiRi era una bomba sexy.

Le critiche

Se sono tanti i commenti di apprezzamento per questa sua scelta controcorrente, non sono mancati i pareri negativi. Indossare un reggiseno non sarebbe stata la scelta migliore per un appuntamento di questo tipo? – Il vestito non le rende giustizia – Inappropriata – E’ un evento ufficiale e lei ha dimostrato di non avere classe, si legge in rete. Disinibita, indipendente, tatuata, Rihanna si è distinta nel corso degli anni per i suoi outfit irriverenti e questa volta non è stata da meno.

Il pancino sospetto

C’è stato spazio anche per il gossip. Da circa un anno Rihanna fa coppia fissa con il rapper Asap Rocky. I due si sono presi e lasciati diverse volte nel tempo ma ora sembrano fare sul serio. C’è chi giura di vedere un pancino tra le aderenze dell’abito sottoveste. Lei se lo accarezza anche a più riprese.RiRi non ha mai negato il suo desiderio di maternità, anzi in passato ha dichiarato di volere quattro figli prima dei 40 anni. Ora di anni ne ha 33: che sia in arrivo il primo bebè?

