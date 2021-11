Wanda Nara racconta il “triangolo”, poi lancia la linea di costumi sexy

Parigi, città amata e odiata da Wanda Nara. Nel 2020 l’argentina aveva lasciato Milano, pronta per una nuova avventura in Francia, insieme ai cinque figli e al marito Mauro Icardi, acquisito dal Paris Saint-Germain. Un cambio di vita radicale e una valigia piena di sogni per la famiglia, che si era trasferita in una lussuosa villa con piscina nella Ville Lumière. Un luogo dove trascorrere anni felici. Tutto sembrava filare al meglio, fino allo scandalo di qualche settimana fa: Mauro avrebbe tradito Wanda.

Dalla bufera al sereno

A metà ottobre sono iniziate a trapelare le indiscrezioni sulla presunta infedeltà di Mauro Icardi, che avrebbe tradito la moglie con la modella e attrice Eugenia Suarez. A quel punto Wanda Nara è fuggita a Milano con i bambini (lì può contare su un’enorme cabina armadio, ve la mostriamo nella gallery). Poi il quasi divorzio, la pace, ulteriori litigate, un viaggio bollente di coppia a Dubai e il ritorno (definitivo?) del sereno.

L’intervista senza filtri

Per celebrare la felicità ritrovata, Wanda Nara ha deciso di rilasciare un’intervista a una tv argentina, dove svela i retroscena dell’affair. Da quanto da lei raccontato, Wanda ha scoperto i messaggi con la presunta amante cercando delle immagini nel telefono di Mauro Icardi. “La prima reazione è stata di rabbia feroce”, ha dichiarato. Lo sportivo ha anche ammesso di aver incontrato la Suarez in hotel a Parigi ma, giura, tra i due non è successo niente. Ora però “mi fido ciecamente di Mauro, potrei riempire questa stanza con 200 donne e starei tranquilla. Siamo stati in grado di sceglierci di nuovo”, ha concluso la Nara.

“The Wan & Only”

A giudicare dagli scatti social che entrambi quotidianamente pubblicano, la passione sembra davvero tornata quella di un tempo. Selfie seminudi, baci focosi e una recente carrellata dove Mauro Icardi e Wanda Nara posano davanti alla Tour Eiffel, simbolo indiscusso di Parigi. La Nara indossa addirittura un abito Balenciaga con il monumento riprodotto più volte sul tessuto, a indicare il ritrovato amore per la capitale francese. Lui, per celebrarla, usa un dolcissimo gioco di parole: The Wan & Only, che ricorda il detto anglosassone The One and Only (la sola e unica).

Amore e… imprenditoria

Abile imprenditrice, Wanda Nara in questo periodo buio non è però stata con le mani in mano. La star, che ha già il suo brand di make-up, Wanda Nara Cosmetics, ha recentemente annunciato l’uscita di una sua collezione di costumi, Wanda Swim. Nelle foto dove indossa alcuni dei suoi modelli è più provocante che mai. La linea è un successo annunciato e un guadagno garantito. Perché va bene aver ritrovato l’amore ma Wanda ci tiene a essere economicamente indipendente. Non si sa mai.

Related Posts