I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Le fantasiose

Arriva il freddo ma le star non rinunciano a colore e fantasia nei loro look. Certo, se sei sulle spiagge di Bora Bora, è facile vestirsi con allegria. E’ il caso di Paris Hilton che, per trascorrere la luna di miele nel Pacifico (QUI i dettagli), ha indossato un brioso costume di LoveShackFancy. Victoria Beckham si ricopre di catene nell’abito verde della sua linea mentre Cristina Marino punta sul tartan di Luisa Spagnoli: il suo completo è perfetto per la stagione.

Il monocolore

Non manca il monocolore nei look di novembre delle star. Chiara Ferragni vola in Puglia e colpisce con un completo blu elettrico aderentissimo firmato The Andamane mentre alla prima newyorkese di The House of Gucci Lady Gaga è più elegante che mai nel velluto nero di Armani. Total black anche per Kim Kardashian, che resta fedele agli outfit Balenciaga.

Accattivanti in tv

E’ doverosa una parentesi sui look visti in tv. Qui sono tante le star che bucano il piccolo schermo con proposte accattivanti. Al GF Vip Soleil Sorge seduce con le stelle oro dell’abito Burberry mentre Sophie Codegoni è natalizia con un minigonna verde. E’ di Babylon il vestito sexy scelto da Delia Duran per il controverso ingresso nella Casa. A Le Iene Madame smette la tradizionale divisa nera a favore di una giacca ricoperta di conchiglie e stelle marine di Versace. Scopri nella gallery tutti gli outfit di novembre dei vip.

