I look del mese: cos’hanno indossato le star?

In Italia agosto è il mese di vacanza per antonomasia e, in questo strano e complicato 2020, le cose non sono cambiate. Sono tante in queste settimane le persone che hanno trascorso qualche giorno di relax… vip compresi. Se la movida dei giovani ha fatto discutere, tra assembramenti e misure anti-covid non rispettate, le star si sono rintanate nelle loro ville di lusso. Dalle location più esclusive hanno deliziato i follower con i loro look estivi.

Chiara Ferragni ha passato le vacanze in Sardegna, insieme al marito Fedez, al figlio Leone, alle sorelle e agli amici. Per lei look freschi e sbarazzini, come il completo con la frutta di WeWoreWhat. Sono ovviamente tanti i bikini delle star al mare, da quello Fendi di Baby K a quello rosa luccicante di Noemi, firmato I Am Bikini.

Giorno di pioggia e niente spiaggia per Caterina Balivo che opta per un’attività alternativa: raccogliere le more. Shorts Dolce&Gabbana e il look “da contadina” è fatto. Non mancano le star in intimo con una Giulia Salemi in Tezenis al limite della censura Instagram e una Melissa Satta più tonica che mai nel completo in pizzo di Yamamay.

Per quanto riguarda i look delle star straniere, Emily Ratajkowski è incredibilmente vestita per promuovere le nuove tute della sua linea Inamorata mentre Claudia Schiffer spegne 50 candeline con uno stupendo abito blu di Balmain. L’unica che lavora sembra essere Melania Trump, seria nell’outfit militare di Alexander McQueen (che non è piaciuto a stampa e critici) durante la convention repubblicana. Nella gallery tutti gli outfit di agosto delle star.

Related Posts