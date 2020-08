La cantante e il deejay, presto sposi, in gioielleria per l'anello nuziale: ecco tutte le ipotesi

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’attesissimo matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. I due, 26 anni lei e 32 lui, non vedono l’ora che arrivi il grande giorno. La cantante e il dj olandese si giureranno amore eterno il 6 settembre, davanti alla famiglia e agli amici, in una lussuosa location sul lago di Como.

Nessuno si aspetta una cerimonia discreta, la Lamborghini infatti ci ha abituati negli anni ai suoi colpi di testa esagerati. Per i preparativi Elettra Lamborghini si sta facendo aiutare da Enzo Miccio. Il wedding planner più amato dai vip, che con tutta probabilità lascerà gli ospiti a bocca aperta. Solo qualche settimana fa l’ereditiera della famosa casa automobilistica era andata a scegliere l’abito da sposa insieme al suo consigliere Miccio. Tra un vestito e l’altro ci era scappato anche l’indidente hot, Elettra era rimasta praticamente senza veli, in un siparietto divertente che aveva entusiasmato i follower. E’ ancora segreto il brand dell’abito nuziale. La formosa star potrebbe aver scelto uno dei modelli della linea dello stesso Enzo Miccio oppure una creazione di Marinella Spose, l’atelier che l’ha vestita in occasione del Festival di Sanremo.

Non ci sono misteri invece sul marchio delle fedi. Elettra Lamborghini e Afrojack infatti sono stati paparazzati all’uscita di Cartier, in via Montenapoleone a Milano, con in mano l’iconico sacchetto rosso. Quale anello avranno scelto? Ci sono proposte più tradizionali, come la classica bombata in oro giallo e idee più alternative, come la Love, che fa parte di una delle linee più amate dalle star. Infine c’è l’insolita collezione Maillon Panthére, che richiama l’animale simbolo della maison, la pantera appunto. Come dimenticarsi della leopardanza della Lamborghini, il tatuaggio maculato che copre le sue natiche e un pezzo della schiena? Che Elettra abbia scelto proprio questo modello per richiamare la sua anima wild?

