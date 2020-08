La top model a New York per i Video Music Awards è più sexy che mai con il top che svela il corpo

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione pericolosamente sexy un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ritorno col botto sul red carpet per Bella Hadid. Dopo i lunghi mesi del lockdown, trascorso nella tenuta in Pennsylvania insieme alla famiglia, la top model sta gradualmente riprendendo la sua vita. Nelle scorse settimane Bella è tornata a New York, sia per stare vicino alla sorella Gigi Hadid che presto partorirà proprio nella Grande Mela il suo primo figlio, sia per gli impegni di lavoro.

Per la sua ricomparsa sul tappeto rosso Bella Hadid ha scelto l’appuntamento più importante della fine di agosto: gli MTV Video Music Awards. La cerimonia, in parte pre-registrata, si è svolta dal Barclays Center di Brooklyn e ha avuto come protagonista assoluta Lady Gaga, che si è aggiudicata ben cinque premi. Anche la Hadid però ha avuto il suo momento di gloria sul palco, dove ha consegnato il Tricon Award proprio a Lady Gaga. Lo scambio è stato filmato nei giorni scorsi, grazie al supporto del green screen, con la Germanotta a Los Angeles e la Hadid a NYC.

Dopo aver intrattenuto i follower in quarantena con i suoi tanti shooting sexy, Bella Hadid ha optato per un look rivelatore anche per i VMA. Sopra ai pantaloni neri sartoriali Bella indossava un top trasparente che metteva in risalto la pancia tonica e soprattutto strizzava il seno. Entrambi i capi sono firmati Nensi Dojaka. Bella era stata paparazzata il 28 agosto all’uscita del suo appartamento con addosso l’outfit, intenta a dirigersi in studio per la registrazione. Cosa ne pensate della mise della modella per il ritorno in società?

