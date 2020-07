MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Lo sguardo dolce e le movenze morbide di Lorella Boccia non vi traggano in inganno. La ballerina 29enne nasconde un’anima sensuale che sta mostrando ai follower proprio durante questa calda estate. Gli scatti stuzzicanti, sul suo profilo Instagram, ci sono sempre stati, ma mai così frequenti come in questo periodo: praticamente un “Ciclone“!

Una camicetta trasparente svela il seno della ballerina di amici mentre le sue dita tirano su lo slip, mostrando glutei sodi e delle cosce tornite. Il suo fisico perfetto incanta e stupisce nei post che Lorella Boccia concede ai follower. Sdraiata a pelo d’acqua in piscina, invita, in topless, a fare un tuffo. Sorriso, trucco marcato e un florido décolleté messo spesso in primo piano sono gli ingredienti della narrazione social che l’atletica Lorella tesse scatto dopo scatto.

I follower gradiscono e apprezzano, ma non manca qualche critica, con accenni al marito Niccolò Presta. I due hanno da poco festeggiato il primo anniversario di nozze. “Stamattina ho indossato il mio abito da sposa, esattamente dopo un anno”: Lorella Boccia ha dedicato un lungo post alla ricorrenza, confermando con una splendida dichiarazione quanto il sentimento tra i due sia forte. A chi lo chiama in causa in relazione alla sensualità esibita dalla moglie, Niccolò risponde per le rime consigliando di tornare nella 2020. Dove ognuno dovrebbe essere libero di mostrarsi agli altri come meglio crede, senza essere giudicato.

Dal punto di vista lavorativo, è un momento d’oro per Lorella Boccia. Pilastro ad Amici, è stata scelta anche per un video musicale che segnerà quest’estate: la ballerina in Dolce&Gabbana, che balla il flamenco sul tavolo, in coppia con Elodie, in Ciclone, è proprio Lorella Boccia. Nell’ultimo singolo di Takagi & Ketra le due, con i capelli lunghi sciolti e ondeggianti, impersonano Lorena Forteza e Natalia Estrada, le protagoniste del film di Leonardo Pieraccioni.

