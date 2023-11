Versace, Armani e Moschino per Elodie al Forum di Assago

Eodie ha regalato al pubblico di Milano due date indimenticabili. Tutti a ballare e cantare le hit della cantante, che ha potuto contare su outfit di grande livello grazie a quotati stilisti. D’altronde chi non vorrebbe vestire un’artista del suo calibro?

La prima data in Versace

Forum di Assago strapieno, per una Elodie seduttrice e insuperabile.

Sono tre i look Atelier Versace che la cantante ha sfoggiato nella prima data milanese: un bustier in tulle e lana-seta dalla costruzione geometrica, cui ha aggiunto una gonna; un body in metal mesh con gonnellino abbinato; un minidress dai bagliori metallici e scollatura drappeggiata. Piccolo incidente sul palco, la cantante ha “perso” la coda: extension applicate male o troppa foga nel ballo? Poco importa, se ad applaudirti hai una platea così adorante. La stessa che l’artista ha voluto stupire con un numero di pole dance da brividi.

Multibrand per la seconda serata

Elodie concede il bis il 22 novembre, lo stile è sempre giocato sulla sensualità, i nomi in gioco stavolta sono cinque.

E’ firmato Moschino il look più scenografico della seconda serata al Mediolanum Forum: un body interamente ricoperto da trentamila cristalli Swarovski nei colori crystal e neri che simulano la silhouette femminile.

Spettacolare anche la tuta Giorgio Armani Privé, con sensualissimo incrocio frontale e schiena nuda. Blumarine firma un semplice ma d’effetto total black composto da pantaloni, reggiseno e guanti lunghi. E’ di Area il prezioso bustier di cristalli indossato con culotte e cuissard Giuseppe Zanotti. Giuseppe Di Morabito ha disegnato invece il completo marrone caratterizzato da lace-up su top, pantaloni e guanti.

Il corpo di ballo di Elodie

Undici ballerine e ballerini sul palco con Elodie. Danzano attorno a lei, la sostengono e circondano nelle coreografie, sono parte integrante dello spettacolo. Anche per loro look studiatissimi e coordinati a quelli della cantante. Come quelli Moschino, con gli iconici simboli grafici della maison, nei colori bianco e nero.

Il tour

Ed ecco spuntare, tra le nuove tappe del tour, una terza data milanese: il 9 dicembre. Con un successo così, c’era da aspettarselo. E siccome non indosserà sicuramente gli stessi super outfit, dai un’occhiata alla gallery!