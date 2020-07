Prima di mettere in stand-by il suo Instagram, per manifestare vicinanza ai movimenti di protesta nati dopo la morte dell’afroamericano George Floyd, Bella Hadid aveva deliziato i follower per settimane con scatti bollenti.

La top model non ha mai avuto vergogna di mostrare il corpo tonico, negli anni ci ha abituati a outfit striminziti, pelle in vista e diversi incidenti sexy sul red carpet. Anche in quarantena però, complice la noia, Bella Hadid ha condiviso diversi scatti “intimi” dalla tenuta di famiglia. Il comune denominatore delle sue foto in lockdown? L’underboob.

Il trend di inquadrare il seno da sotto, sollevando i vestiti o direttamente a petto nudo piace da sempre a Bella Hadid. Il capitolo “underboob ai tempi della pandemia” ha avuto inizio al Dior Institut di Parigi, dove Bella si era rifugiata per delle cure rigeneranti dopo essere scappata in fretta e furia dalla Milano Fashion Week, in seguito ai primi contagi accertati in Lombardia.

Una volta tornata in America, Bella Hadid non ha più smesso di fotografarsi il décolleté mezzo scoperto. La Hadid si è anche cimentata in uno shooting casalingo per la nuova campagna di Jacquemus. Per coprire parzialmente il lato A ha usato top piccolissimi e borse. E’ stata poi la volta del bikini verde smeraldo di Sommer Swim. In quell’occasione la Hadid, oltre all’underboob, ha mostrato pure la pancetta. Se in primavera Bella ha già svelato così tanto, cosa dobbiamo aspettarci per la caldissima estate?

Related Posts