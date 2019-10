MORSO DELLA VIPERA Per tutte le tasche Non per tutti Idea regalo Mai visto 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

A Mahmood piace un sacco giocare con gli outfit, ma questa non è una novità. Dai pantaloni Rick Owens indossati sul palco di Sanremo, alle magliette con stampe divertenti o alle camicie con fantasie vintage ed estrose, sa bene come fare per non passare inosservato. L’ultimo colpo di scena è un accessorio tanto imprevedibile quanto vistoso: un orecchino a forma di orecchio, grande quanto un orecchio… ma tutto d’oro.

Impossibile non restare a bocca aperta davanti alla foto postata su Instagaram da Mahmood, che sfoggia con orgogoglio il bizzarro accessorio scintillante. Si tratta di una spilla Gucci in metallo dorato e con una grande pietra rossa sul lobo a mo’ di pendente, parte di un set composto da due elementi identici e speculari.

Sul suo profilo social i follower si sono scatenati con i commenti: in moltissimi sono rimasti colpiti al cuore dal suo insolito orecchino, ma altrettanti al contrario lo trovano pacchiano e di pessimo gusto. Insomma: chi lo ama e chi lo odia, ma tutti ne parlano. A Mahmood staranno fischiando le orecchie?

Related Posts