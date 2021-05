Maneskin, Damiano resta in mutande e il rock cambia look

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore Personalizzato 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Grintosi, trasgressivi, instancabili ma soprattutto, per usare un loro verso, “fuori di testa”. I Maneskin hanno trionfato all’Eurovision Song Contest 2021 rendendo l’Italia nuovamente (e orgogliosamente) vincitrice del titolo europeo.

Con “Rock’n roll never dies” Damiano celebra la vittoria ed esorcizza critiche, rivalità, invidie. La band ha fatto dei look in pendant un punto forte della propria esibizione. Via gli stereotipi, spazio alla libertà.

I Maneskin in pelle bordeaux

Sono firmati Etro gli outfit sfoggiati dai Maneskin all’Eurovision. Quattro look in pelle laminata bordeaux, decorati con dettagli incrociati. Damiano ha indossato una salopette che lasciava scoperto il tatuaggio “Il ballo della vita”, Victoria una tuta con maniche in chiffon motivo Paisley, Ethan e Thomas gli stessi pantaloni e al collo uno strangolino in stampa Paisley, differenziandosi rispettivamente con gilet e giacca.

Niente nero, colore del rock per antonomasia. La band ha visto il proprio trionfo con uno scenografico color burgundy.

Controcorrente anche nel look

L’ultima vittoriosa performance di “Zitti e buoni” si inserisce nella serie di outfit che Etro ha ideato per la kermesse sanremese della band. Per le quattro serate all’Ariston i Maneskin avevano spiazzato il pubblico con costumi di scena all’insegna della trasgressione, della fluidità di genere e della sensualità. Indimenticabili i corsetti rosa ma soprattutto le tutine in tulle nude, con ricami argento, con cui si sono aggiudicati il primo posto al Festival. Molto lontani dallo stereotipo del rocker puro, ma d’altronde lo diceva la stessa canzone: “Fuori di testa, ma diversi da loro“.

Damiano in mutande

Nonostante si trattasse di un pezzo rock, non è stata una chitarra ad essere rotta durante l’esibizione all’Eurovision. La trasgressione dei Maneskin passa tutta dal loro look e la tuta di Damiano ne è la conferma. “Your pants broke” avverte Victoria, indicando l’inguine del leader della band, pochi minuti dopo la proclamazione della vittoria. Seguono foto di gruppo con slip nero del frontman in mostra e, alla fine, conferenza stampa con gambe all’aria. A petto nudo, bottiglia in mano e stivaletti Louboutin dall’iconica suola rossa mostrati a favor di flash, Damiano fa rapidamente il giro dei media di tutto il mondo. La tuta Etro ridotta a brandelli resterà il simbolo dell’evento. Rock’n roll never dies ma gli outfit, a volte, vanno distrutti.

