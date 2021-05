MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Idea regalo 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Massimiliano Rosolino ad affrontare le sfide ci è abituato, e anche a vincerle. Non per niente ha collezionato medaglie alle Olimpiadi e ai mondiali di nuoto, mettendo insieme un palmarès che lascia a bocca aperta. Abbandonata la carriera agonistica in vasca, non ha però smesso di mettersi in gioco e con la stessa determinazione dimostrata nello sport si è tuffato nella prova da inviato dell’Isola dei Famosi, sfoggiando grinta, ironia… e look che non passano inosservati. In particolare le camicie fantasiose.

Inviato all’Isola dei Famosi

Se in studio a Milano c’è Ilary Blasi a reggere le redini del reality show di Canale 5, a tenere a bada i naufraghi in Honduras ci pensa Massimiliano Rosolino. E’ lui che, in diretta dalla Palapa, coordina le prove dei concorrenti. La conduttrice ogni tanto lo punzecchia, ma lui sa stare al gioco senza perdere il sorriso, affrontando con autoironia le frecciatine di Ilary e le gag dei naufraghi, come l’impietosa imitazione di Valentina Persia.

Le camicie hawaiane di Massimiliano Rosolino

C’è già chi prende spunto per questa estate, dallo stile di Massimiliano Rosolino! Ai telespettatori che seguono l’Isola dei Famosi non sono sfuggite le camicie che l’inviato ha scelto per la sua avventura hondureña: estive, frizzanti e colorate. In pratica, perfette per la conduzione in diretta dalla spiaggia. La palette varia dalle nuance più forti e accese (come il rosso Paradise Found o il nero di quella Atelier Beretta) a quelle più fresche e delicate (come giallo pastello, rosa pallido e beige dei modelli Tintoria Mattei). Le sue fantasie preferite sono quelle hawaiane. Fiori tropicali, palmizi e uccelli la fanno da padrone sulle stampe delle stoffe leggere.

L’abbinamento è immancabilmente con bermuda dai colori neutri, mentre come calzature sceglie sempre delle sneakers. A proteggere dal sole il biondissimo inviato, ci pensa la paglietta Stetson.

Look ispirati a icone degli anni ’80

Le camicie hawaiane di Massimiliano Rosolino non sono passate inosservate sui social. “Mi ricordavi qualcuno…” ha scritto su Instagram il suo amico Filippo Magnini postando una foto dell’inviato in camicia hawaiana Adidas affiancata a quella di Thomas Magnum, il protagonista del telefilm Magnum P.I. E in effetti ci ha visto giusto: gli outfit di Rosolino sono proprio ispirati alla celebre serie tv anni ’80 e al film Un mercoledì da leoni. C’è da dire che con gli aitanti surfisti della pellicola di John Milius, Rosolino non condivide solo il look, ma anche l’abbronzatura dorata, il fisico atletico… e gli addominali scolpiti. Sfogliate la gallery per rivedere tutte le camicie di Massimiliano Rosolino all’Isola dei Famosi.

