Hanno dei fisici così perfettamente scolpiti che è un peccato nasconderli. Loro lo sanno bene, e si mettono in mostra senza pudore posando in mutande. Da Fedez a Filippo Magnini, passando per Cristiano Ronaldo, sono tanti quelli che si sono tolti i pantaloni davanti all’obiettivo sfoggiando l’underwear. Chi sceglie i boxer e chi gli slip, chi preferisce fantasie colorate e chi non sa rinunciare a tinta unita e nuance neutre, chi posa con ironia e chi con malizia. Ognuno a modo suo, ma tutti mettono in mostra le loro doti “nascoste”.

Fedez sfoggia addominali scolpiti, tatuaggi e mutande Intimissimi. E’ il testimonial de brand e si cala perfettamente nella parte con pose da divo e sguardi intensi. Anche Marco Fantini indossa boxer dello stesso marchio, ma le sue foto sono più rilassate, e arrivano direttamente dal divano di casa sua. Se il rapper ha scelto la tinta unita, lui ha puntato sulle righe verdi e nere abbinate ai calzini.

Che Filippo Magnini avesse un fisico praticamente perfetto lo sapevamo già. L’abbiamo visto centinaia di volte in costume, quando gareggiava in vasca collezionando medaglie. Ora che ha abbandonato il nuoto, non ha smesso di sfoggiare i muscoli… solo che adesso lo fa con indosso la biancheria Intimami, di cui è testimonial. Restando in tema “sportivi dal corpo statuario”, non si può dimenticare Cristiano Ronaldo. Il calciatore stavolta gioca in casa, posando in mutande per la collezione CR7 per Yamamay.

E che dire di Ignazio Moser, bello come il sole con indosso boxer colorati di Marina Yacthing? Cecilia Rodriguez ha perso la testa per lui e, vedendolo così, è subito chiaro il perché. Poi c’è Justin Bieber che nello spot di Calvin Klein indossa boxer bianchi e manda in estasi le fan. Ci sono anche Gianni Sperti, Costantino Vitagliano e Mariano Di Vaio ad essere rimasti, letteralmente, in mutande. Guardate la gallery e rifatevi gli occhi…

