Il fashion month delle mutande, nonostante Giorgio Armani

Dopo quattro settimane estenuanti, è calato il sipario sul fashion month. New York, Londra, Milano e Parigi: le città più fashion hanno ospitato il gotha della moda. Erano tutti accalcati in prima fila, per assistere agli show delle collezioni autunno-inverno 2024/2025. Tra tante nuove proposte, eventi esclusivi e outfit da capogiro, questo mese delle sfilate passa alla storia per… le mutande.

La polemica di Giorgio Armani

La polemica è arrivata, forte e chiara, durante la Milano Fashion Week. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera Giorgio Armani ha dichiarato: “Continuiamo ad accettare tutti, ma io non ci sto. Io sono stufo di vedere una matta che gira in mutande in via Montenapoleone”. A chi fa riferimento Re Giorgio? Non è dato saperlo nel dettaglio. Le sue parole però sono arrivate proprio nelle ore in cui Bianca Censori scorrazzava per la città con un outfit tanto rivelatore quanto discutibile. Per presenziare allo show di Marni la moglie di Kanye West ha optato per un body in pelle nera che lasciava davvero poco spazio all’immaginazione. Caschetto corvino e stivali rosa completavano la mise audace.

In slip alla MFW

Di certo Bianca Censori non è stata la sola, in questo fashion month, ad aver abbracciato questo trend iper malizioso, che ha visto le star partecipare alle sfilate mostrando le gambe e, di fatto, non indossando gonne o pantaloni. Grido alla libertà di espressione o smodato desiderio di attenzione? Da Dolce&Gabbana sono due le vip in particolare che hanno puntato tutto sulla valorizzazione degli arti inferiori. Annalisa ha tenuto fede al registro stilistico portato poche settimane prima sul parco dell’Ariston. Allo show meneghino ha optato per un total black chic: non manca il reggicalze. Bianca Balti è super sexy: la top model lodigiana cela lo sguardo con un cappello a tesa larga ma esibisce gli slip in pizzo. Il suo outfit è completamente see-through. Da Missoni Valentina Ferragni fa l’Arlecchino ma indossa solo la camicia: le sue culotte sono beige.

Star in mutande a Parigi

Poteva Parigi non buttarsi sul trend no pants? Alla PFW le star hanno alzato l’asticella della seduzione, giocando sapientemente con la moda. Da Miu Miu il “mutandone” bianco di Sydney Sweeney è reso grazioso da una miriade di cristalli e paillettes argento applicati sull’inguine. Crop top, blazer nero over, collant velati, platform e capelli wet completavano la mise da fashion week dell’attrice. Total black per Caro Daur da Maison Margiela. L’influencer con lo chignon ricorda una ballerina in una sorta di body-tutù molto dark: si è ispirata al Cigno Nero?

Dal parterre agli eventi

La moda delle star di presentarsi agli appuntamenti importanti senza pantaloni non si è vista solo alle recenti fashion week ma anche sul red carpet. Per la prima del film Love Lies Bleeding a Los Angeles, la protagonista Kristen Stewart ha optato per un outfit sbalorditivo. Il body cut-out di Bettter era sgambatissimo. L’attrice l’ha abbinato alle collant velate e a un blazer che scivolava lungo le spalle. Nei mesi scorsi avevamo già visto altre due famose in slip agli eventi: Cara Delevingne in lilla a un party di Vogue a Londra e Emma Corrin in verde alla Mostra del Cinema di Venezia. Entrambe erano in Miu Miu. Guarda nella gallery le star che sono rimaste, letteralmente, in mutande.

