Unghie d’estate, i trend che piacciono alle vip

Le unghie sono sempre di più uno strumento di espressione e di seduzione, al pari degli accessori e del make-up. Colorate o neutre, stravaganti o eleganti, le manicure vengono spesso sfoggiate sui social dal vip che seguono, o spesso anticipano, le nuove tendenze. Questa estate i trend più caldi sono lo smalto latte e le lipgloss nails, ma anche i colori sgargianti mietono numerose vittime e la più classica french manicure si accende con tonalità nuove.

Lo smalto latte fa impazzire

La manicure latte è la più amata di questa estate, e sono molte le vip che la preferiscono. Elegante e discreta ma luminosissima, la sfoggia tra le altre Francesca Sofia Novello che la inquadra da vicino nei suoi scatti social. Lo stesso smalto lo sceglie Mireya Stabile all’anteprima del film “Barbie” per completare il suo outfit a tema. Giulia Salemi mette in mostra anelli e bracciali Morellato, ma è impossibile non notare le sue unghie bianche, perfette e curatissime.

Lipgloss nails, il trend dell’estate

Un altro trend hot questa estate è quello delle lipgloss nails, caratterizzate da una base naturale leggermente rosata e una finitura lucida e cromata che le rende glam. E’ proprio questa la manicure che sceglie Belen Rodriguez, grande amante delle unghie nude. Sulla stessa scia anche Elisabetta Canalis che inquadra le mani curate mentre posa in costume Wikini (proprio quelli della capsule che ha lanciato per il brand).

Colori accesi e vivaci

Non mancano certo i colori accesi sulle dita delle vip: allegri e vivaci sono perfetti per l’estate. Aurora Ramazzotti sceglie uno smalto verde squillante, perfetto per le sue unghie corte. Ma a riscuotere maggior successo, in questa estate dove il Barbiecore spopola, è il rosa shocking, nella versione più “semplice” scelta da Paola Turani oppure un quella sfumata e glitterata di Francesca Cipriani.

Non la solita french manicure

Quello della french manicure è un trend intramontabile, ma capace ogni volta di rinnovarsi e stupire. Cecilia Rodriguez in posa per Rosato sceglie la versione classica, con le unghie nude e la lunetta bianca, ma c’è anche chi si lascia tentare da colpi di colore. Una è Diletta Leotta che per le punte sceglie toni pastello e decorazioni fantasiose, dai puntini ai fiorellini. Osa ancora di più Clizia Incorvaia con lunghissime e coloratissime coffin nail.

Anche Veronica Ferraro mostra la manicure sui social, anche se le unghie nude passano in secondo piano davanti all’anello di fidanzamento che sfoggia al dito. Cercala nella gallery…

