Ha gareggiato con un vistoso collier di diamanti al collo ma il peso del prezioso accessorio non l’ha rallentato perché in Giappone Marcell Jacobs è stato il più veloce di tutti. L’italiano ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 100 metri piani. La più nobile delle gare dei Cinque Cerchi. Il primo connazionale in finale in questa categoria dell’atletica, salito ora sul gradino più alto. L’1 agosto 2021 Marcell ha fatto la storia dello sport.

Dagli inizi al trionfo

Classe 1994, Lamont Marcell Jacobs ha madre italiana e padre texano, è infatti nato 26 anni fa a El Paso. Una vita non facile la sua, i genitori si sono separati quando lui aveva pochi mesi e Marcell è cresciuto a Desenzano del Garda insieme a mamma Viviana, a cui è legatissimo. I primi passi in pista, le gare, fino all’ultimo successo giapponese che, in 9’’80 (il tempo che gli è valso l’oro), l’ha trasformato in una star. L’esultanza, il Tricolore sulle spalle e gli abbracci con Gimbo Tamberi, che solo dieci minuti prima aveva vinto l’oro nel salto in alto: le immagini di Jacobs sono destinante a rimanere a lungo nella nostra mente e nei nostri cuori.

Passione moda

Con il fisico scolpito dalla corsa e i tanti tatuaggi che spuntano dalla canotta, Marcell Jacobs non passa inosservato. Il velocista, per sua stessa ammissione, è un po’ tamarro e, aggiungiamo noi, ha un chiaro interesse per la moda. Sebbene negli ultimi mesi il suo profilo Instagram sia stato principalmente occupato dagli allenamenti di preparazione per Tokyo, è impossibile non notare i top brand che indossa Marcell.

Gioielli e capi firmati

La maglietta Dior, la felpa Valentino, il costume Versace, il Love di Cartier al braccio. Non mancano le sneakers, grande passione di Marcell Jacobs. Dalle Jordan alle Dunk fino ai modelli creati da Virgil Abloh per Off-White, i piedi più veloci del mondo calzano solo scarpe esclusive. E poi c’è il collier di diamanti, abbinato a bracciale e orecchini, sfoggiato più volte nelle gare. Adesso Marcell è tempo di fare spazio al collo, perché è proprio lì che porterai la tua leggendaria medaglia d’oro.

Related Posts