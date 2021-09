Marcell Jacobs, vacanze bollenti in Messico con Nicole

“Ultima settimana di relax e poi si torna a fare ciò che più amo: correre!”, scrive Marcell Jacobs su Instagram. Con le sue imprese a Tokyo, che l’hanno portato a vincere due ori olimpici (nei 100 metri e nella staffetta 4×100), il runner ha fatto sognare l’Italia. Adesso per l’uomo più veloce del mondo è finalmente tempo di vacanza. Jacobs e la sua compagna, Nicole Daza, hanno scelto il Messico come meta per il loro viaggio di coppia. I figli sono rimasti in Italia e i due alternano lente giornate in spiaggia a sport adrenalinici, il tutto condito da scatti bollenti sui social.

Una vacanza alla moda

La partenza di Marcell Jacobs e Nicole Daza è stata un po’ in salita. Una volta arrivati in aeroporto a Roma infatti i due hanno appreso di non poter far scalo negli Stati Uniti, a causa del travel ban imposto per contenere la pandemia. Biglietti annullati e lunghe attese al gate (stemperate con un po’ di shopping di lusso) per la coppia, che è riuscita a partire solo ore più tardi. Una volta decollati i due si sono tenuti al caldo con una lussuosa coperta di Louis Vuitton (1.030 euro), che hanno poi senza dubbio messo in valigia, viste le temperature messicane.

Nella valigia hanno anche trovato spazio una serie di outfit firmatissimi. Grandi appassionati di moda, Marcell Jacobs e Nicole Daza sfoggiano un look costoso dopo l’altro. Accappatoio Versace (395 euro), costume Gucci, shorts Givenchy, t-shirt Dolce&Gabbana: a Jacobs piace apparire. Del resto, con quel fisico scolpito lo sportivo è più bello di un modello.

Non mancano le polemiche

Nicole Daza è sexy e lo sa. La 28enne nata in Ecuador ma cresciuta a Novi Ligure sfoggia un costume provocante dietro l’altro. Bikini rosso fuoco di Versace, interi con perizoma, trikini dai tagli cut-out che svelano gli addominali: Nicole fa alzare le temperature. Per spostarsi nel resort di lusso che li ospita la Daza sfoggia minidress che le fasciano le curve e una comoda visiera di Prada (320 euro).

Sul loro viaggio in Messico è nata anche qualche polemica. Con tutte le restrizioni da Covid e la difficoltà per uscire dall’Italia, in molti si chiedono come abbiano fatto loro due a volare dall’altra parte del mondo. La risposta è semplice, si può viaggiare per lavoro e la sponsorizzazione dell’hotel a cinque stelle da parte di Marcell e Nicole è considerato business. Abbracci, pelle esposta e… leccatine: sbircia nella gallery le immagini hot della vacanza di Marcell Jacobs.

