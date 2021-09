Kylie Jenner è incinta: le ecografie, il pancione e… una linea di costumi

Alla fine la conferma è arrivata con un video dolcissimo: Kylie Jenner è incinta. Le voci di una seconda gravidanza della star si rincorrevano già da metà agosto, quando Caitlyn Jenner, padre di Kylie, si era lasciato sfuggire di avere “diciotto nipoti e un diciannovesimo è nel forno”. E’ stato subito chiaro a tutti di quale Jenner di trattasse e adesso ne abbiamo la certezza.

L’amore travagliato

Kylie Jenner e Travis Scott aspettano dunque un secondo bimbo. La loro storia però è da sempre molto travagliata. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 e nel febbraio dell’anno dopo è nata la loro primogenita Stormi. Da allora il rapper e l’imprenditrice si sono lasciati e ripresi più volte, fino a tornare definitivamente insieme (almeno per il momento), nel maggio del 2021. Ora è tempo di allargare la famiglia.

Una gioia incontenibile

Nonostante il clan Jenner/Kardashian sia costantemente monitorato dal mondo del gossip, Kylie era riuscita a tenere segreta la prima gravidanza fino a dopo il parto. Questa volta però l’influencer ha deciso di agire diversamente e di svelate la bellissima notizia sui social. Il test di gravidanza positivo, l’abbraccio con Travis Scott, le ecografie, la gioia di Stormi che bacia il ventre della mamma: il video pubblicato da Kylie Jenner su Instagram è tenerissimo. Una felicità incontenibile anche per nonna Kris Jenner, che confessa: “Questo è uno dei giorni più belli della mia vita”.

Kylie non va in maternità

Con un patrimonio stimato di circa un miliardo di dollari, Kylie Jenner non ci pensa neanche ad andare subito in maternità, lei ha molto lavoro da fare. Le due linee di beauty e make-up vanno a gonfie vele e la Jenner ha di recente lanciato un nuovo progetto imprenditoriale: Kylie Swim. Costumi dunque, uno più sensuale dell’altro. Tagli strategici, colori forti, forme strizzate: il mood è sexy ed è la stessa Kylie che fa da testimonial per il suo brand. Gli scatti, realizzati qualche tempo fa, sono bollenti. L’addominale al tempo era ancora tiratissimo ma chissà che questa mamma-manager non decida di mettersi in posa con i suoi modelli anche con il pancione.

