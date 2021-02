Martina Panagia, premaman all’insegna della femminilità

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Per tutte le tasche Da copiare Pericolosamente sexy 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Nessuno poteva sospettarlo, ma quando il 3 ottobre ha detto sì al suo Gian Luca, Martina Panagia nascondeva già un prezioso segreto sotto l’abito da sposa. L’annuncio ufficiale è arrivato un paio di mesi dopo, quando la conduttrice di X-Style è uscita allo scoperto, rivelando ai follower la sua dolce attesa con uno scatto social. Un jeans (non ancora premaman) e sorriso smagliante, in mano una lavagnetta con la foto dell’ecografia: così ha voluto condividere con loro la sua emozione.

Sarà una femmina, e la futura mamma non sta più nella pelle. Martina Panagia coinvolge i follower su tutti i momenti della gravidanza che avanza. Pubblica le foto del pacione che cresce, chiede consigli sul nome, racconta la sua esperienza, condivide le gioie e le problematiche di un periodo così delicato. Ma soprattutto: sfoggia look premaman che fanno centro.

Eleganza e femminilità

Per avvolgere il suo bel pancione, Martina Panagia non pesca necessariamente da collezioni pensate solo per le donne incinte. I maglioni, le bluse e gli abiti sono comodi certo, ma soprattutto sono eleganti. Non il solito premaman insomma, quello che preferisce sono piuttosto capi che sappiano esaltare la sua femminilità e accarezzare le forme da futura mamma.

Minidress, che passione!

I jeans sono una scelta vincente, da abbinare a un cardigan largo o a una maglione chiaro e una cappa a quadri. Ma i minidress sono la vera passione di Martina Panagia, e poco importa se sono fluidi e confortevoli o attillati e decisamente sexy. Seduta a gambe nude sul divano ne indossa uno color ruggine che scivola sul pancione, in posa sulle scale ne sfoggia uno Rinascimento che sottolinea le curve ed esalta il décolleté. Non manca l’abito lungo, come quello Floor morbido e avvolgente, a strisce orizzontali che enfatizzano il ventre. Anche per le calzature le sue scelte non sono banali. Adora gli stivali texani, ma se l’occasione lo consente non rinuncia al tacco a spillo.

