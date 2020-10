Matrimoni di ottobre, i look da sogno delle spose vip

Ottobre in Italia non è da tradizione uno dei mesi scelti dalle coppie per il loro matrimonio. Quest’anno però è tutto diverso ed è così che, complici anche delle belle giornate di inizio autunno, molti fidanzanti hanno deciso comunque di convolare a nozze. Star comprese. Cerimonie ridotte, ospiti con le mascherine e distanziamento ma quando c’è l’amore, almeno per un giorno, tutto passa in secondo piano.

Il matrimonio vip più atteso di questa stagione è stato quello tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e la giovane PR hanno detto sì il 7 ottobre nella cappella dell’oratorio San Sigismondo all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Due gli abiti indossati dalla sposa per il grande giorno, firmati Alessandra Rich. Federica è arrivata in chiesa con un vestito principesco con maniche a sbuffo, gonna a meringa e pizzi. Una creazione maestosa, degna di un royal wedding. Per il ricevimento la Fumagalli ha indossato un modello da star che fasciava il corpo, con bottoni sul busto e spacco laterale, abbellito da dettagli in organza.

Per festeggiare le nozze d’argento, Maria Grazia Cucinotta ha deciso di risposare il marito Giulio Violati. Sono passati 25 anni dal loro primo matrimonio e la storia tra i due va a ancora a gonfie vele. “L’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto”, ha scritto l’attrice su Instagram, a corredo di uno scatto dove la coppia si abbraccia e mostra le fedi. La star era raggiante in un abito di pizzo di Myriam Collini Maraziti. Delicate pump rosa di Albano e un bouquet in nuance completavano l’outfit di questa splendida sposa bis.

Conduttrice e opinionista nei programmi Mediaset, Martina Panagia si è sposata il 3 ottobre con una cerimonia romantica in mezzo alla natura, circondata da allestimenti bucolici. Per il suo matrimonio il volto tv ha scelto un abito “da principessa”, come l’ha definito lei stessa, realizzato da Isabella Caposano. Gonna in tulle, un bustino a cuore interamente ricoperto di applicazioni a forma di fiore e un lunghissimo velo hanno contribuito a rendere indimenticabili le nozze della star del piccolo schermo.

Spazio anche per le spose straniere. La top model tedesca Toni Garrn si è unita in matrimonio ad Amburgo con la star di Hollywood Alex Pettyfer. Toni era ovviamente una visione con un abito sottoveste color crema, arricchito da un cappello in paglia con nastro nero che le avvolgeva il collo. “Ci sono dieci gradi, è troppo estivo? Nooo”, ha affermato lei sui social. Del resto quando sei una modella di fama mondiale puoi permetterti di tutto. Nella gallery i dettagli degli abiti nuziali della Garrn e delle altre spose di ottobre.

