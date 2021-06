Megan Fox , top trasparente e seno in vista sotto la giacca

L'attrice a Los Angeles cattura l'attenzione con un look composto da blazer, jeans e maglia in rete

Continua la virata super sexy di Megan Fox. Nelle ultime settimane l’attrice ha sfoderato una serie di outfit di coppia bollenti. Lei e il fidanzato, il cantante Machine Gun Kelly, hanno infiammato i red carpet delle premiazioni musicali. Se ai Billboard Music Awards, tra seni esposti e baci trasgressivi, i due avevano optato per il total black (compresa la lingua di lui), per gli iHeartRadio Music Awards si erano buttati entrambi sul rosa. Adesso però Megan ha sfoderato tutto il suo appeal in solitaria.

Dopo una giornata sul set per un servizio fotografico, Megan Fox ha lasciato la location dello shooting con un look da far girare la testa. A Los Angeles fa caldo ma la star non ha rinunciato al blazer nero, abbinato a un paio di jeans grigi arricciati, entrambi firmati Tre by Natalie Ratabesi. E’ sotto la giacca però che Megan non indossava quasi niente. La Fox infatti ha scelto un top a rete completamente trasparente, portato senza reggiseno, che lasciava intravedere una larga parte del décolleté. I lunghissimi capelli scuri, il volto sensuale e un paio di sandali dal tacco alto di Alexandre Birman completavano la sua mise da lavoro.

Megan Fox ha solo 35 anni ma è sulla cresta dell’onda da molto tempo. Diventata nota al grande pubblico poco più che ventenne per la sua partecipazione come protagonista in Transformers, da allora è apparsa in molte pellicole. E’ proprio durante la realizzazione dell’ultimo film, Midnight in the Switchgrass, che ha conosciuto Machine Gun Kelly, 31 anni. I due fanno coppia fissa da un po’, parlano di nozze e dicono di essere pronti a giurarsi amore eterno. Di certo per ora studiano outfit in pendant accattivanti e riuscitissimi.

