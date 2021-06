Look “da vaccino”: i consigli dei vip, tra stile e praticità

Da Chiara Ferragni a Kate Middleton, per ricevere l'iniezione i famosi mostrano... non solo il braccio

C’erano una volta gli eventi, i red carpet e le sfilate. Poi è arrivata la pandemia, che ha trasformato le nostre vite e le nostre abitudini. La mondanità è stata cancellata per mesi e le star, come tutti, hanno dovuto riprogrammare le loro abitudini. Se per oltre un anno la divisa di famosi e non è ruotata intorno a tute, outfit morbidi e calzature comode adesso è tempo di un nuovo mood in fatto di abbigliamo: il look da vaccino.

Gianluca Vacchi, tra le polemiche

Con l’avvio massivo della campagna vaccinale anti-Covid, gli italiani si stanno presentando giorno dopo giorno nei centri vaccinali. I vip non stanno a guardare e, da veri influencer, documentano tutto sui social. Nelle scorse settimane, quando le dosi erano ancora poche, aveva fatto discutere la decisione di Gianluca Vacchi e di Sharon Fonseca di volare a bordo del loro jet privato fino in Serbia, per ricevere a pagamento l’iniezione del vaccino. Per il richiamo la coppia ha optato per due outfit elegantissimi, dominati dal bianco e dal nero. Se Gianluca ha mostrato con orgoglioso il petto nudo ai fotografi presenti per l’occasione, Sharon era impeccabile con un completo-pantaloni, accessoriato da preziosi accessori Fendi.

Gli accessori per il vaccino

Sono proprio gli accessori ricercati quelli su cui puntano i famosi che vanno a vaccinarsi. Sneakers sì ma costose e introvabili per Alessia Marcuzzi e Wanda Nara, che scelgono entrambe Nike. Caterina Balivo preferisce concentrarsi sulla borsa e sfoggia una minibag blu con dettagli verdi di Gucci.

Sono decisamente più casual Chiara Ferragni e Kate Middleton, perfette nella loro semplicità con i top total white. Sono proprio le braccia le vere protagoniste in questo caso ed è per questo che le vip prediligono la comodità del bicipite esposto, pronto per l’iniezione del vaccino. Il mix perfetto di stile e praticità!

Related Posts